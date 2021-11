En la región Áncash 800 naves participan de las actividades pesqueras durante todo el año. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

El Ministerio de la Producción (Produce) reconoció dificultades para fiscalizar adecuadamente las actividades pesqueras que realizan las 820 embarcaciones en el mar de Áncash debido a que no todas están obligadas a contar con un sistema de seguimiento satelital.

Tras la difusión del informe de RPP Noticias sobre la pesca ilegal que se desarrolla en la costa de Áncash, sobre todo en la provincia del Santa, y que termina en las plantas clandestinas de harina de pescado, Produce detalló que las más de 800 naves participan de las actividades pesqueras durante todo el año, y con mayor intensidad, en temporada de anchoveta.

"No obstante, este hecho no permite realizar el seguimiento adecuado de sus faenas, debido a que estas no están obligadas a contar con Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat)", se detalla en el comunicado.

Asimismo, el ministerio informó que en el marco del Reglamento Pesquero del Recurso Anchoveta (ROP), hay un listado de aproximadamente 390 embarcaciones entre artesanales y de menor escala que tienen acceso a dicho recurso para consumo humano directo; además, nueve embarcaciones están amparadas bajo una ordenanza regional que les otorgó este permiso.

390 embarcaciones de Áncash entre artesanales y de menor escala tienen acceso a pescar anchoveta de forma directa. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Labores de fiscalización



El presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Chimbote, Joaquín Cruz Navarro, declaró para el informe de RPP Noticias sobre pesca ilegal en Áncash, que hay un exceso de embarcaciones que pescan especies que terminan en elaboración de harina de pescado. Esa producción debería ser atendida por al menos 37 fábricas de conserva, pero solo hay 17."Saturan en uno o dos días. ¿Qué quiere decir eso? Que después que saturan esas 17 plantas, la pesca ilegal, la quema de harina informal se hace diariamente en los descampados", señaló.

Según Produce, con la participación de los fiscalizadores de Produce y la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la provincia del Santa se ha intervenido, desde el 2019 hasta la fecha, 28 pampas de secado clandestinas de harina de pescado.

Además, durante el año 2020 y 2021, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Produce incautó 4 292 toneladas de pesca ilegal mediante 75 315 intervenciones.

"La fiscalización de Produce se ejecuta en 10 puntos fijos, y de modo aleatorio, en más de 30 zonas de desembarque, transporte y almacenamiento. En estos operativos se ha advertido que la anchoveta se encuentra en estado de descomposición, lo cual obliga a que dicho recurso sea destinado a la elaboración de harina en forma ilegal", detalló Produce mediante su comunicado de prensa.

NUESTROS PODCAST

El anuncio inicial de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, de cerrar cuatro operaciones mineras de Ayacucho, evidencia contradicción en los mensajes desde el gobierno a los inversionistas, dijo Magaly Bardales terrones, presidenta del Comité Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.