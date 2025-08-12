Áncash: un sismo de magnitud 5.5 se sintió esta noche en Chimbote

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 5.5 fue registrado la noche de este martes en la ciudad de Chimbote, provincia del Santa, en la región Áncash.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 7:54 de la noche.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 81 kilómetros al oeste de Chimbote y tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado III-IV para Chimbote dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por la mayoría de personas dentro de edificios.

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

Alejado de zona costera

En declaraciones a RPP, el presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, indicó que este movimiento ocurrió por la convergencia de la Placa de Nazca con la Placa Continental

Asimismo, dijo que no alcanzó una magnitud importante debido a que ocurrió a 80 kilómetros de la zona costera. Sin embargo, instó a la población a tomar el sismo como una referencia de preparación.

“Creo que ya con esto nuevamente se pone sobre la mesa el hecho de que siempre hay que estar atentos, preparados para cualquier situación de emergencia, somos un país sísmico”, dijo.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.