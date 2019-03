Freddy Manchego Quispe informó que asistió en dos oportunidades al lugar donde los pobladores de Fuerabamba estaban protestando, pero no se reportaron problemas. | Fuente: RPP Noticias

El fiscal encargado de la fiscalía provincial Challhuahuacho en la región Apurímac, Freddy Manchego Quispe confirmó que no se han registrado alteraciones al orden público ni algún tipo de enfrentamiento, como se publicó en redes sociales, entre los manifestantes de la población de Fuerabamba y los policías que resguardan el ingreso a la mina Las Bambas.

En declaraciones a RPP Noticias, Manchego Quispe señaló que desde el viernes pasado, fecha en la que se dirigió a la zona donde se realiza la protesta, no se presentaron problemas, aunque constató que los ánimos están ofuscados entre los pobladores.

"No hubo ningún acto violento. El viernes hacían vivas, hablamos con la comunidad que estaban molestos por la detención de su presidente y asesores detenidos. No hubo actos violentos, ni graves ni leves, no hubo nada", dijo el fiscal.

De igual modo, dijo que este martes personal fiscal volvió a presentarse al lugar, donde constataron la presencia de un grupo de manifestantes así como de los policías que resguardaban el lugar. Afirmó que, una vez más los ánimos se alteraron, pero sin llegar a mayores.

"No podemos acercarnos porque podríamos ser agredidos. Lo que hago por mi seguridad es ir con la policía, conversar y me explican. Con la comunidad queremos conversar, indicarles que algunas situaciones de respeto a los derechos, evitar cualquier situación que pueda atentar su integridad y de la policía", dijo el fiscal.

El fiscal Manchego dijo que tuvo una reunión con representantes de la mina y pese a que estaban en desacuerdo con la presencia de los manifestantes, por estar en propiedad privada, no avizora un operativo policial. "Nosotros no tenemos conocimiento, ni información, no nos han comunicado al respecto. En estas circunstancias nosotros no lograremos algo que atente con la integridad", dijo.