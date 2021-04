Saul Ayala Chanine continúa laborando en el área de Imagen Institucional de la IX Región Policial, en la ciudad de Arequipa. | Fuente: Difusión

El suboficial de la Policía Nacional, Saul Ayala Chanine, de 34 años, es investigado por el Ministerio Público por presuntamente abusar sexualmente de una menor de 13 años. Sin embargo, continúa trabajando con normalidad en la Unidad de Informaciones y Comunicaciones de la Región Policial de Arequipa, según indicó el general PNP, Víctor Zanabria Angulo, jefe de la IX Macro Región Policial.

“En el caso de esta persona (Saúl Ayala Chanine), como no ha tenido una situación jurídica de detención, se va a incorporar a sus actividades de manera normal”, dijo Zanabria.

La autoridad policial explicó, también, que una de las razones por las que Saúl Ayala Chanine no fue separado de su puesto es porque habría cometido el abuso sexual fuera del horario de trabajo y sin aprovechar su uniforme de agente del orden.

“La situación laboral respecto a la disciplinaria tiene que estar directamente vinculada. En este caso en particular, no se ha dado porque él no estaba en el servicio, el contacto no ha sido en una comisaría, sino vía redes sociales. Pero, en otros casos, (si) el policía, valiéndose del uniforme o valiéndose de información privilegiada que tiene, hace contacto con la víctima, ahí hubiese sido separado”, explicó Zanabria Angulo.

Ministro del Interior pide su separación

El último sábado, en Ampliación de Noticias de RPP Noticias, el ministro del Interior, José Elice, dijo que no es posible que este agente policial siga trabajando con normalidad en la institución y se comprometió a seguir el caso para tranquilidad de la familia denunciante.

“No es posible que esto suceda, voy a conversar con las autoridades de la Policía para ver qué ha sucedido. Sin duda, hay que hacer una investigación y proceder a la inmediata separación de la persona mientras duren las investigaciones”, dijo.

El jefe de la IX Macro Región Policial, Gral. Víctor Zanabria, confirmó que Saúl Ayala seguirá trabajando con normalidad. | Fuente: Sanhueza Noticias

Padre de la denunciante ayudó a intervenir a policía

Según Tania Fernández, fiscal a cargo del caso, el policía Saúl Ayala Chanine abusó de la menor de 13 años el pasado 31 de marzo en el distrito arequipeño de Hunter.

De acuerdo a las primeras indagaciones, el agente habría captado a la menor con un perfil falso de Facebook en el que se hizo pasar por un adolescente de 15 años. Tras ganar su confianza, la citó para encontrarse y la convenció de entrar a un hotel donde abusó de ella.

“Nosotros pedimos justicia, justicia para mi hermanita porque ahora ella está traumada. Ella cuenta que el policía le dijo que tenía 15 años, nos dice que no pensaba que fuese mayor, porque no le hubiera hablado en Facebook”, dijo el hermano de la presunta víctima.

La fiscal explicó que para detener a Saúl Ayala Chanine, el padre de la menor se hizo pasar por su hija en las redes sociales y logró concretar una cita y con ayuda de las autoridades se montó un operativo que terminó con su intervención el pasado 5 de abril.

Poder Judicial dispuso su libertad

La fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para Saúl Ayala Chanine, pero el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, a cargo de la jueza Johana Lozano Rosado, ordenó comparecencia con restricciones.

Lozano Rosado consideró que si bien existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al policía con el delito, este será investigado en libertad porque cuenta con arraigo laboral o trabajo estable en la Policía Nacional y tiene arraigo domiciliario y familiar de calidad.

Consideró que no existe peligro de fuga o de obstaculización de las investigaciones, por lo que rechazó el pedido de prisión preventiva de la fiscalía.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: