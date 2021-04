José Elice estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El ministro del Interior, José Elice, se pronunció sobre la moción de censura presentada por el legislador Posemoscrowte Chagua, de Unión por el Perú (UPP), contra el presidente Francisco Sagasti.

En Ampliación de Noticias, el alto funcionario dijo creer que este pedido no tiene fundamento alguno, por lo que se mostró confiado en que no prosperará.

“No es el momento. Tengo el documento, pero no lo he podido leer ayer. Lo voy a leer ahora. Hay que ver los fundamentos. No es el momento, no creo que exista un fundamento para censurar al presidente de la República”, manifestó.

“(Francisco Sagasti) es presidente de la República, y no podemos generar esta idea de probable inestabilidad, que dependa el ejercicio de la primera magistratura del país del Congreso de la República”, añadió.

La moción de censura

Posemoscrowte Chagua presentó ayer una moción de censura contra Francisco Sagasti, al considerar que “ha mentido a todos los peruanos”, respecto de que no conocía de la vacunación irregular contra la COVID-19 de la excanciller Elizabeth Astete.

“El presidente claramente ha dicho que no estuvo enterado de la vacunación, sino en el momento que renuncio la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete”, comentó José Elice.

“Ella (Astete) cuando ha hecho sus declaraciones, y ha continuado haciendo sus declaraciones, lo que ha dicho es que ella entendió que el presidente había accedido”, añadió.



