Elizabeth Peralta se entregó a la justicia: Poder Judicial había ordenado su captura nuevamente

La suspendida fiscal es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.

La suspendida fiscal Elizabeth Peralta, investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, se entregó esta tarde a la justicia. Esto luego de que el juez supremo, Juan Carlos Checkley, dispusiera hoy su captura a nivel nacional e internacional.

Peralta Santur se encuentra ya en la audiencia de control de identidad, que es un paso previo antes de que sea trasladada a un penal. El Poder Judicial publicó en sus redes sociales imagenes de ella presente en la sala.

El mismo juez Checkley había dispuesto la semana pasada dar por concluido la prisión preventiva de la suspendida fiscal tras señalar que no existían suficientes elementos sobre riesgo de fuga u obstrucción en el proceso. Sin embargo, este martes el magistrado sacó otra resolución ordenando su captura.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Publico (ANC-MP) le impuso hoy a Elizabeth Peralta la medida cautelar de apartamiento preventivo del cargo por un plazo de tres meses.