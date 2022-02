Alcalde del distrito de Cabanaconde, Christian Cayani, pide usar dinero del boleto turístico para mejorar los servicios. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas, enviado especial al valle del Colca

El alcalde del distrito de Cabanaconde, provincia arequipeña de Caylloma, Christian Cayani, pidió a la Autoridad Autónoma del Colca (AutoColca) mayor inversión para mejorar los servicios turísticos en el Valle del Colca.

Christian Cayani indicó que este distrito concentra la mayor cantidad de turistas que realizan largas caminatas. Pero la zona no cuenta con la señalización de las rutas, lo cual es un riesgo para las personas. Esto se podría hacer con el dinero del boleto turístico que paga cada visitante, indicó.

“Debe valorar AutoColca y dar una mirada a Cabanaconde y no como le trata hasta la fecha. Ni siquiera el 3% de lo recaudado se invierte en Cabanaconde. Hasta los caminos no tienen mantenimiento, no hay señalización y tampoco hay servicios higiénicos”, dijo.

El acalde de Cabanaconde explicó que el 90% de la actividad turística en el valle del Colca se realiza en este distrito. Ahí se ubica la Cruz del Cóndor, un mirador natural que permite observar el cañón y el vuelo de esta majestuosa ave, además que se realizan deportes de aventura.

“El epicentro de toda la actividad turística de la región Arequipa es en Cabanaconde, el atractivo principal que es la Cruz del Cóndor está dentro de Cabanaconde. Los turistas también se están dando cuenta de que este es el lugar donde realmente se hacen las actividades turísticas como las caminatas. Prácticamente el 90% de la actividad turística se hace dentro de Cabanaconde”, indicó.

Boleto turístico

Según la página de Autocolca, cada turista extranjero debe pagar 70 soles si es adulto y 20 soles si se trata de un niño (de 6 a 15 años). Si se es latinoamericano, pagan 40 soles, adultos; y 20 soles ,niños.

Mientras que los visitantes nacionales pagan 20 soles, adultos; y S/ 5.00, niños (de 6 a 15 años), estudiantes y adultos mayores.

Sigue la búsqueda

Más de 70 agentes de la Policía Nacional se encuentran desplegados en la margen derecha e izquierda del Valle del Colca realizando las tareas de búsqueda de la turista belga Natacha de Crombrugghe y del adolescente de 14 años, Kevin Ramos.

En ambos casos hasta el momento no hay mayores indicios de su ubicación. La turista extranjera desapareció el pasado 24 de enero cuando salió a realizar una caminata. Mientras que el menor según testigos cayó a las aguas del río Colca.





La Policía Nacional realiza la búsqueda de la joven turista belga y del adolescente cayllomino. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas, enviado especial al valle del Colca

