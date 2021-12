Así terminó el vehículo luego de impactar contra un toldo de vacunación. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Pablo Rojas

Cuatro personas resultaron heridas luego de que un auto impactara violentamente contra un toldo, donde un grupo de más de 20 personas esperaban ser inmunizadas contra la COVID - 19.

El accidente se registró frente al centro de salud Ampliación Parcaupata en el distrito del mismo nombre, en Arequipa. En ese lugar, desde hace cuatro meses se han instalado toldos para recibir a las personas que quieran vacunarse.

Tras el fuerte impacto, los fierros del toldo terminaron doblados, mientras que la unidad quedó con la llanta y el espejo del piloto destrozados.

Génesis Pinto, una de las personas heridas, contó a RPP Noticias que el vehículo era conducido a excesiva velocidad y notaron cómo se subió el sardinel ubicado en medio de la vía y, gracias al rápido actuar de su madre, lograron esquivar la unidad.

“Yo vine por la segunda dosis de la vacuna. Hemos estado esperando y el auto ha pasado esa raya. Mi hermano ha estado sentado y mi mamá me ha dado un jalón para que no me coja (el vehículo). A mi hermano casi lo coge y allí ha sido cuando se han tropezado con la mesa y se ha caído de cara”, detalló.



La joven se encontraba junto a su hermano José, prestos para recibir la segunda dosis de la COVID-19 y su madre Estefany Luna, quien iba por la dosis de refuerzo. El joven terminó con una lesión en el pie derecho, mientras que su madre con golpes en el cuerpo. Además, sufrió una crisis nerviosa.

Luz Marina Quispe, otra de las personas heridas, terminó con golpes en el cuerpo luego de caer al suelo al esquivar el impacto del vehículo. Otra persona que resultó lesionada en la pierna fue un hombre de 80 años. Todos los heridos fueron atendidos en el centro de salud de Ampliación Paucarpata.

Los testigos señalaron que el conductor del vehículo se encontraba en "aparente" estado de ebriedad al momento del accidente. Por ese motivo, otro grupo de personas que ya había recibido la vacuna, intervinieron al chofer hasta la llegada de los policías, que lo trasladaron a la comisaria de Campo de Marte para continuar con las investigaciones del caso.









