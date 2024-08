Arequipa celebra su 484 aniversario con gastronomía y tradición [INFORME]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Arequipa y su millón 300 mil habitantes celebran este 15 de agosto 484 años de fundación española con una historia, pero también de tradiciones que plasman en la ciudad blanca una identidad especial.

Una de ellas es la arquitectura de sus casonas hechas con base de sillar blanco, distinción que se ganó la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, desde el año 2000. Lo curioso es que su centro histórico no siempre fue blanco: hubo una época en que las fachadas estaban cubiertas de diferentes colores, tal como lo explica el arquitecto Wiliam Palomino, exgerente del centro histórico de Arequipa.

“Y cuando hubo el terremoto de 1958 se le encarga por ejemplo a este, a Mansilla, a este restaurador Jesús Mansilla, el quitarle la pintura de las esculturas de las fachadas no. Entonces la ciudad tiene dos momentos históricos: una ciudad de colores y de diversidad de digamos de motivos que es hasta 1972 y partir de 1972 que ahora cumplimos casi como 52 años la ciudad que ahora más bien es considerada como la ciudad del sillar", dijo.

Poesía loncca

Basta con mirar las calles arequipeñas para disfrutar de la blancura de sus construcciones. pero los oídos también se pueden deleitar con la poesía conocida como loncca, una peculiar forma de hablar proveniente del campo, con un acento cantado y entretenido. Sofía Apaza Colque, de 13 años, ganó el concurso de poesía loncca este año y cuenta que en su colegio sus compañeras de clase le piden que les enseñe hablar como loncco.

“Bueino pue, siempre el saludito el de: ‘bueinos días pues, buenos de Dios con nuestro dejo’ o también pue cuando estamos ahí bailando, pues acá el arequipeño no dice pue yo estoy bailando, el arequipeño dice: ‘yo estoy cotimbiando de alegría’. O también pue le digo: ‘mey comprau pue mis nuevos caucachos’, pucha me dicen ¿qué son caucachos? ¿qué me estás hablando pue tú? le digo, no pue mis nuevos zapatos, ¿no sabes que acá se dice caucachos?”, indicó como una muestra hecha por ella.

Gastronomía arequipeña

Arequipa también es su histórica plaza de armas, su campiña, sus volcanes como el Misti, Chachani y Pichu Pichu, pero también su comida, irresistible para el visitante. El adobo arequipeño, por ejemplo, se come tradicionalmente los domingos en la mañana o a la hora del almuerzo, va un pastel de papa, rocoto relleno, cuy chactado o un buen americano.

Precisamente, este último plato está compuesto a su vez por otros en pequeñas raciones y dependiendo del día de la semana. Gerardo Alpaca Arce, de la picantería "La Palomino", nos cuenta el origen de este emblema de la gastronomía arequipeña.

"Cuenta la historia de que a inicios del siglo XX llegaron unos ingenieros de EE.UU, conocidamente como los americanos. Y se encontraron a lado de una conchita maso menos así que tenía los platos a disposición y dijo: "sabe que yo quiero que me des un poco de esto, un poco de esto y del otro y formaron sus platos. Y el arequipeño curioso, el loncco aquel que miraba eso, miró y se acostumbró a decir "yo quiero que me des igual que el americano, que sirvas igual que el americano". Y de ahí nace la historia del americano como plato", relató.

Como dicen Los Dávalos en su canción símbolo, "Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad". Celebra la Ciudad Blanca sus 484 años de fundación española, con un vaso de chicha de wiñapo y como decían los arequipeños de antaño: "salud hasta los portales".... y ¡qué viva Arequipa!