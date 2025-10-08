Fatal accidente en Arequipa: cuatro personas murieron en choque de miniván con camión cisterna [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El violento choque ocurrió a la altura del kilómetro 1064 de la Panamericana Sur. | Fuente: RPP

Cuatro personas encontraron trágica muerte en un violento accidente de tránsito, registrado a la altura del kilómetro 1064 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Cocachacra, provincia arequipeña de Islay.

La miniván, que partió con diez pasajeros desde Moquegua, se estrelló violentamente con la parte posterior del camión cisterna, que estaba estacionado a un lado de la carretera; en circunstancias que son motivo de investigación.

Los fallecidos, aún no identificados, son tres varones y una mujer que viajaban en la minivan siniestrada. Entre las víctimas mortales, se encuentra el conductor de la unidad, informó el corresponsal de RPP en la región Arequipa.

Los otros seis ocupantes de la miniván resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Cocachacra, donde permanecen en observación.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Carreteras del Perú, teñidas de sangre

Lamentablemente, los accidentes de tránsito son habituales en las carreteras del Perú. De hecho, en las últimas horas, seis personas resultaron heridas de consideración al desbarrancarse la combi en la que viajaban en la provincia puneña de Sandia.

El corresponsal de RPP en la región Puno informó que una combi sin placa de rodaje se despistó y cayó por una pendiente de unos 20 metros, en circunstancias que son motivo de investigación. El vehículo dio varias vueltas y terminó con las llantas hacia arriba.

Los heridos fueron trasladados inicialmente al centro de salud del distrito de Cuyocuyo, pero posteriormente fueron derivados a una clínica de Juliaca, debido a la gravedad de sus lesiones.