Accidente en Puno: seis heridos graves tras desbarrancarse combi en trocha carrozable de Sandia

Seis personas resultaron heridas de gravedad en un violento accidente de tránsito, ocurrido en la trocha carrozable Cuyocuyo-Huancasayani, a la altura de la comunidad campesina de Ñacoreque, en la provincia puneña de Sandia.

El corresponsal de RPP en la región Puno informó que una combi sin placa de rodaje se despistó y cayó por una pendiente de unos 20 metros, en circunstancias que son motivo de investigación. El vehículo dio varias vueltas y terminó con las llantas hacia arriba.

Los heridos fueron trasladados inicialmente al centro de salud del distrito de Cuyocuyo, pero posteriormente fueron derivados a una clínica de Juliaca, debido a la gravedad de sus lesiones.



Accidente en investigación

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar del accidente, para comenzar con las investigaciones del caso.

Nuestro periodista informó que los heridos fueron identificados como Víctor Flores Andara (63) -conductor de la combi-, Zoraida Joyse Apaza Beltrán (28), Valeria Panca Humpiri (30), Norma Campos Mamani (46), Yaneth Betzabet Quispe Campos (23) y Yakelin Zvin Condori Huarachi (25).

La región Puno es constante escenario de accidentes de tránsito, muchas veces con consecuencias fatales.

