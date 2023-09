Arequipa Arequipa: delincuentes asaltaron a una profesora cuando salía de colegio

Un grupo de delincuentes a bordo de una motocicleta asaltó a una profesora identificada como Teresa Guzmán cuando salía del colegio politécnico en el que trabaja en la región Arequipa.

En conversación con RPP Noticias, la educadora contó que los ladrones le arrebataron sus pertenencias como documentos personales y objetos de valor. Ella no se resistió al asalto y entregó todo lo que tenía en su poder por temor a que ser agredida.

“Me han quitado mis documentos, un poquito más y me arrastran. Pero como yo sé que asaltan les he entregado todo para no tener problemas en mi salud”, dijo Teresa Guzmán.

Según la agraviada, en la zona ha aumentado la delincuencia y la inseguridad. De hecho, ya se han reportado varios casos en lo que profesores y alumnos han sido víctimas de asaltos.

“Me da mucho miedo por mis estudiantes porque ellos salen y yo siempre les recomiendo que no salgan por esa zona porque los van a asaltar”, afirmó la docente a RPP Noticias.

Piden más presencia de la policía en la zona

De acuerdo a su testimonio, Teresa Guzmán dijo que cerca de la institución educativa hay una obra de construcción inconclusa. Ésta tiene un retraso de más de medio año y ha propiciado desorden en la zona arequipeña, donde abunda la delincuencia.

“Creo que las autoridades ya tienen que poner fin a estas cosas, hagan bien las obras, háganla lo más rápido que se pueda, para beneficiar tanto a los estudiantes del politécnico como a la gran unidad y a los padres de familia”, pidió la docente.

La obra del bicentenario fue ejecutada hace dos años y debería culminar en seis meses, pero aún no ha sido terminada y expone a los estudiantes a que sean asaltados o víctimas de robo.