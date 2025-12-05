Arequipa: despejan la Panamericana Sur tras aprobación, en primera votación, de la ampliación del Reinfo hasta 2026

En Arequipa, personas que afirmaron ser trabajadores mineros artesanales de Secocha despejaron la carretera Panamericana Sur, en el kilómetro 782, a la altura del puente Ocoña, luego que el Congreso de la República aprobara -en primera votación- la vigencia del Reinfo hasta el 31 diciembre del 2026.

Simón Quispe, presidente de la Asociacion de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui - Asppmacsu, declaró a RPP que los trabajadores mineros volvieron a sus labores mineras en Secocha —ubicado a una hora del puente Ocoña—, tras bloquear más de cuatro días el tránsito vehicular.

"Se tomó la decisión porque, en primera votación y por ampliación de formalización o del proceso de formalización, una mayoría simple del Congreso emitieron su voto favorable. Esa es la razón por el que nos retiramos", declaró a RPP.

La Policía de Carreteras informó que el tránsito vehícular es fluido en el kilómetro 613 de la carretera Panamericana Sur en Chala, luego que los mineros se Atico se retiraran.

Por otro lado, en las empresas de transporte interprovincial del terminal terrestre de Arequipa señalaron que, tras conocerse la liberación de la vía, se coordina la salida progresiva de buses hacia la ciudad de Lima.

Aprueban ampliación del Reinfo

La noche del jueves, el Congreso aprobó, en primera votación, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

La iniciativa fue aprobada con 60 votos favor, 36 en contra y 8 abstenciones.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos siete días calendario.

Además, el Parlamento rechazó la disposición complementaria que disponía reincorporar a 50 mil mineros al Reinfo que habían sido excluidos en julio de este año.