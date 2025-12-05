Congreso aprueba en primera votación otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en seguridad ciudadana

El Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves, en primera votación, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 13280, que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

La iniciativa obtuvo 69 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones, permitiendo al Ejecutivo elaborar decretos legislativos orientados a enfrentar problemas urgentes, principalmente en el ámbito de la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Legislativo, el proyecto deberá someterse a una segunda votación en un plazo de siete días calendario.

No obstante, dado que la siguiente semana corresponde al periodo de Semana de Representación, todo apunta a que la segunda votación se realizará en una sesión extraordinaria convocada por la Mesa Directiva para atender el pedido de facultades del Ejecutivo.

#LoUltimo | Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, y otros.



La segunda votación se realizará en 7 días calendario. pic.twitter.com/eUqxgcwR11 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 5, 2025

Comisión de Constitución aprobó la mayoría de solicitudes del Ejecutivo

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría , destacó que dicho grupo de trabajo abordó con suma urgencia el pedido del Ejecutivo, realizando sesiones extraordinarias y mesas de trabajo donde se recogieron las recomendaciones de los parlamentarios.

Alegría precisó que se aprobaron 49 de las 58 solicitudes y submaterias, lo que representa el 84 % del pedido del Ejecutivo, y subrayó que cada una de las materias fue analizada respetando los límites constitucionales.

En materia de seguridad ciudadana, el dictamen propone otorgar 23 de las 26 submaterias solicitadas, priorizando aquellas que permiten combatir de manera frontal la delincuencia y el crimen organizado, especialmente los delitos de sicariato y extorsión; fortalecer el control de armas de fuego; cerrar brechas en migraciones y fronteras; y mejorar los mecanismos de protección ciudadana.

“Pese al poco plazo que se tiene, las medidas de urgencia deberían fortalecer la capacidad del Estado para recuperar el orden interno y garantizar el derecho básico de los peruanos a vivir en paz”, sostuvo el legislador.

En cuanto al crecimiento económico responsable, de las 24 submaterias solicitadas se aprobaron 18, orientadas a mejorar la recaudación y reducir la evasión tributaria, combatir la subvaluación y el contrabando, fortalecer el marco penal tributario, optimizar el sistema de APP y proyectos activos, promover la inversión privada responsable y asegurar un crecimiento sostenible.

“No aguantamos más que el país día a día sea avasallado por políticas públicas que no funcionaron. Es sumamente fundamental que todos los decretos legislativos que nazcan del pedido de facultades sean analizados con el sentido de importancia que el Perú debe tener”, concluyó el presidente de la Comisión de Constitución.

