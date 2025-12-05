Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Congreso formalizó inhabilitación por diez años y levantamiento del fuero contra Delia Espinoza

Con esta decisión, se levanta el fuero de la fiscal suprema para permitir que sea procesada por el Ministerio Público
Con esta decisión, se levanta el fuero de la fiscal suprema para permitir que sea procesada por el Ministerio Público | Fuente: Andina
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Con ello, el Congreso deberá enviar a la Fiscalía de la Nación el expediente con la acusación constitucional por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato.

El Congreso de la República oficializó este jueves las sanciones políticas y judiciales contra la suspendida fiscal Delia Espinoza Valenzuela. A través de dos resoluciones legislativas publicadas en el diario oficial El Peruano, el Parlamento formalizó su inhabilitación por una década y autorizó su procesamiento penal.

La Resolución Legislativa 008-2025-2026-CR impone la sanción de inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la magistrada. Esta medida se sustenta en la infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución Política del Perú.

En simultáneo, el Legislativo publicó una segunda resolución en la que declara "haber lugar a la formación de causa penal" contra Espinoza Valenzuela.

Con esta decisión, se levanta el fuero de la fiscal suprema para permitir que sea procesada por el Ministerio Público como presunta autora de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genéricausurpación de funciones.

Delia Espinoza by Jair Martín Zevallos Morón

Motivo de la suspensión

De acuerdo con los considerandos del Parlamento, estas medidas se sustentan en la emisión de la Resolución 2246-2024-MP-FN por parte de los fiscales supremos; la cual, a su entender, contiene extremos "contrarios al texto expreso de la Ley 32130", modificando de facto los roles de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

El informe final aprobado argumenta que la fiscal Espinoza y otros magistrados habrían dispuesto "dolosa e intencionalmente" que no se cumpla la Ley 32130, la cual otorga a la Policía Nacional el rol de encargarse de la estrategia operativa y la investigación material del delito.

Las resoluciones llevan las firmas del encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, y del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón Rojas.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP225 | INFORMES | Elecciones 2026: famosos y figuras del entretenimiento buscan llegar al poder

En las elecciones generales 2026, la política peruana suma la presencia de figuras del espectáculo, entretenimiento, el deporte y la comunicación, quienes buscan llegar al Congreso e incluso competir por la presidencia. Conozca todos los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Congreso Delia Espinoza Inhabilitación Ministerio Público

RPP TV

En Vivo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA