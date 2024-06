Actualidad Arequipa: despiste y volcadura de minivan dejó seis fallecidos y diez heridos

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el despiste y volcadura de una minivan, de placa VFH-969, dejó seis fallecidos y diez heridos. El accidente vehicular ocurrió en el kilómetro 4 de la vía de Cerro Verde, en la región Arequipa.

Según información preliminar, la minivan con 15 pasajeros a bordo se dirigía hacia la región de Moquegua procedente de Arequipa. Sin embargo, al llegar al kilómetro 4 de la vía de Cerro Verde, el vehículo se despistó y luego se volcó.

Tras el accidente, cinco pasajeros murieron en la zona y otro más falleció cuando era trasladado al Centro de Salud de La Joya. En total murieron seis personas que viajaban en el vehículo.

“A mí me ha salvado el cinturón, porque yo he quedado suspendido. Pero la gente que no ha utilizado el cinturón son los primeros que han fallecido. Han salido disparados. Yo viajo todos los fines de semana por mi trabajo. Para mí que se ha dormido. Todos estaban durmiendo”, declaró uno de los heridos del accidente.

Arequipa: despiste y volcadura de minivan dejó seis fallecidos y diez heridos | Fuente: RPP

Heridos recibieron atención médica

Hasta el lugar llegaron policías de Carreteras, Bomberos y personal de serenazgo de la Municipalidad de La Joya, quienes auxiliaron a un grupo de heridos y los trasladaron hasta el Centro de Salud de esa jurisdicción. Luego fueron referidos al hospital Honorio Delgado Espinoza.

Por su parte, la directora adjunta del hospital Honorio Delgado Espinoza, Olenka Zavala, dijo que los heridos tienen golpes en todo el cuerpo y serán sometidos a diferentes exámenes para descartar mayores complicaciones.