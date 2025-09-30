Este robo de los cables provocó la afectación del servicio de internet en el cercado de Arequipa.

Arequipa: Detienen a siete falsos obreros por robar cables de cobre subterráneo valorizado en más de 25 mil soles | Fuente: RPP Arequipa

Siete personas fueron detenidos por agentes de la comisaría de Palacio Viejo, en la región Arequipa, por robar cables de telefonía valorizado en 25 mil soles.

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad, Guliano Arguedas, señaló que la detención se realizó en la avenida Alfonso Ugarte, esto en el Cercado de Arequipa, lugar hasta donde los investigados habían llegado en un camión y una camioneta disfrazado de obreros con distintivos de una empresa de telefonia móvil para sustraer el cable subterráneo.

Los sujetos fueron identificados como Rodrigo Sairi Compi, Gean Marco Carbajal Lazo, Russel Surco Flores, David Turpo Barrientos, Christian Nina Quispe, Orlando Quispe Serna y Alex Turpo Mendoza. Este robo de cables provocó la afectación del servicio de internet en el sector de Tingo así como zonas aledañas de la zona.

Estas personas serán investigadas por el presunto delito de robo agravado. El caso quedó en manos de la fiscal Lizeth Gómez Saire, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa.