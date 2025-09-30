28 mil soles, un celular y un cuaderno con números telefónicos: ¿qué significan estos hallazgos en el penal de Socabaya?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Increíble. Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con personal del INPE y representantes del Ministerio Público, hallaron 28 mil soles en efectivo durante una requisa en el penal de varones de Socabaya, en la ciudad de Arequipa.

¿De dónde proviene el dinero?

La Policía informó que el dinero encontrado será puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su procedencia y establecer si está vinculado a actividades ilícitas dentro o fuera del penal.

Junto al dinero se hallaron un celular y tres cuadernos en cuyo interior hay apuntes de cuentas bancarias y números telefónicos, según informó el INPE, por lo que se investiga si el dinero es procedente de extorsiones o si es del cobro de favores al interior del penal.

Penal es una coladera

Entre los objetos decomisados se encuentran 12 cargadores artesanales, 15 cables de extensión, 142 ketes de pasta básica de cocaína, 25 armas blancas, 18 tijeras, 29 pipas artesanales, 10 encendedores y 30 cortaúñas. Todos objetos prohibidos.

La intervención se realizó en los pabellones “C” y “D” por agentes de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de la PNP junto al director del penal, Marco Ormeño Bendezú.

Durante este 2025 cada mes personal de la PNP, Ministerio Público y del INPE realizan requisas en este penal y siempre encuentran celulares, entre otros objetos prohibidos.