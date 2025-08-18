Arequipa: detienen a vigilante tras disparar a un hombre y herir a su hermana

El crimen ocurrió en una vivienda en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde las víctimas estaban en una habitación. Las autoridades investigan el móvil del ataque.

Un vigilante fue arrestado este lunes por la Policía Nacional al ser el principal sospechoso de asesinar a un hombre de varios disparos y herir a una mujer en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, región Arequipa.

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad, Giuliano Arguedas, informó para RPP que el hecho ocurrió en el cuarto piso de una vivienda ubicada en la urbanización Villa San José. Además, indicó que el sujeto detenido fue identificado como Alex Arias Huaranca, de 42 años.

Arguedas señaló que, de acuerdo a las primeras investigaciones, este sujeto llegó hasta el cuarto donde habitaba la víctima, identificada como Renzo Cuyo Colque, y le disparó en tres oportunidades, luego hirió en el brazo a su hermana Yanet Cuyo Colque.

La ráfaga de disparos fue alertada por los vecinos, quienes llamaron a la Policía y detuvieron a Alex Arias. Las razones por las cuales atacó a las personas todavía no se han dado a conocer.