El docente del curso Ciudadanía e Interculturalidad, José Mario Alzalde León, podría ser retirado de la universidad. | Fuente: Captura video | Fotógrafo: Facebook

El docente de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), José Mario Azalde León, podría ser separado de su cargo luego que se hiciera público un video en el que durante una clase virtual insulta a periodistas y a los abogados. Además, a través del WhatsApp amenazó con denunciar penalmente a los estudiantes que difundieron el video.

Azalde León, excandidato al Congreso del Apra, es docente contratado por la Facultad de Derecho de la Unsa y durante una clase del curso Ciudadanía e Interculturalidad, del segundo año de la Escuela Profesional de Comunicación, tuvo frases denigrantes hacia estas profesiones sin darse cuenta qué estaba frente a estudiantes de periodismo.

“Volviendo al tema de la prensa, la prensa es una basura, la prensa son… ósea… peor que los abogados, yo soy abogado, peor que los abogados son los periodistas, son un asco, son un asco, es la peor basura que puede haber en la sociedad”, dijo.

Sin embargo, en medio de su discurso parece darse cuenta del error que cometía.

"¿Esta clase no es de comunicación, no? No son de comunicación, ¿no? No vaya a ser que me, me, me ¿Son de arte, creo ustedes no? A ver voy a verificar, porque tengo una clase de comunicación”, dijo nervioso evidenciando que no sabía ni que curso estaba dictando.

El video de la clase virtual fue grabado por los estudiantes y difundido en las redes sociales como WhatsApp y Facebook. Esto generó diversas reacciones entre los internautas y críticas entre universitarios, profesionales de Periodismos y Derecho, por las palabras del docente.

Cuando Azalde Leon se enteró no tuvo mejor idea que amenazar a los estudiantes con demandarlos penalmente a través del grupo de WhatsApp del curso que dicta.

De esta forma el docente amenazó a sus estudiantes para que le digan el nombre del alumno que público el video en las redes sociales. | Fuente: Difusión.

El video y las amenazas ahora podrían dejarlo fuera de su cargo porque el Departamento Académico de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, tras una sesión de sus docentes, emitió un pronunciamiento en el que piden que ya no dicte el curso que tiene asignado y sea sancionado de ser el caso por las frases dichas.

Fuentes cercanas al rectorado indicaron que se le abrió un proceso administrativo y en los próximos días sería separado de su cargo de forma definitiva.

Antecedente

Esta no es la primera vez en la que José Mario Alzalde León se ve envuelto en una situación polémica. En la última campaña al Congreso, postuló por el Apra en Arequipa con el número 3 y a través de su cuenta de Facebook publicó un desafortunado comentario hacia una candidata de 23 años del PPC.

“Hay otra candidata de iniciales G.C. que postula por el PPC que no tiene estudios universitarios terminados (…) y tiene una niña de 9 años que necesita de su madre. ¿Con qué coherencia una persona que todavía no ha resuelto sus asuntos pretende decirnos que resolverá los nuestros? Que se dedique a terminar sus estudios y a atender a su niña, que seguramente la necesita”, decía el post publicado en noviembre del 2019.

Esa fue la desafortunada publicación que tuvo en Facebook durante la campaña. | Fuente: Captura

La publicación incluso fue pagada para que sea difundida entre los usuarios de la red social. Sin embargo, solo generó críticas en su contra y hasta la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el caso.

Ante esa situación Azalde León borró la publicación, negó ser el autor del post y aseguró que quién escribió fue uno de los integrantes de su equipo por lo fue separado de su cargo.

En las elecciones no le fue bien y no logró alcanzar una curul del Congreso.