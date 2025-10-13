Arequipa: exgobernador Elmer Cáceres Llica salió de la cárcel luego de cuatro años: "Aprendí a estar sobrio"

La exautoridad regional salió en libertad luego de que la Corte Suprema dispusiera su excarcelación e inicio de un nuevo juicio oral por el presunto delito de colusión agravada que habría cometido cuando fue alcalde de Caylloma.

Arequipa: Elmer Cáceres Llica salió de la cárcel luego de cuatro años | Fuente: RPP

El exgobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, recuperó este lunes su libertad luego que la Corte Suprema anulara la sentencia de siete años de prisión en su contra por el delito de colusión agravada cuando se desempeñaba como alcalde de Caylloma y dispusiera la realización de un nuevo juicio oral.

La exautoridad regional fue recibida por sus familiares y simpatizantes que llegaron hasta el penal de Socabaya, ubicado en la zona sur de Arequipa. En declaraciones a la prensa, dijo que en estos años en la cárcel le sirvió para aprender a reflexionar así como estar sobrio porque en algunos eventos públicos aparecía con signos de presunto estado ebriedad.

"Estos cuatro años de prisión me han servido para reflexionar en la vida, las cosas que hay que hacerse bien, evitar lo malo. También me han enseñado a estar sobrio que es lo que ahora en adelante debo estar", expresó al salir del penal.

Elmer Cáceres Llica dijo que por el momento no piensa postular a ningún cargo, ya sea como senador, diputado o al Gobierno Regional de Arequipa porque prefiere estar con su familia.

Según la investigación del Ministerio Público, Cáceres Llica, entre los años 2011 y 2014, en su condición de alcalde de Caylloma, habría autorizado la compra irregular de bienes por un monto de 21 mil 460 soles en concertación con Antonia Magaly Lara.

El exgobernador también es investigado por presuntamente liderar la organización criminal 'Los Hijos del Cóndor', acusada de ofrecer obras y dádivas a consejeros regionales a cambio de que no fiscalicen su gestión.