Corte Suprema de Arequipa anula condena de siete años al exgobernador Elmer Cáceres Llica y ordena su libertad

El juez supremo César San Martín Castro anuló la sentencia de siete años de prisión impuesta al exgobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres Llica, por el delito de colusión agravada cuando se desempeñaba como alcalde de la Municipalidad Provincial de Caylloma.

Durante la audiencia de casación, el magistrado indicó que el proceso judicial presentó vicios, entre ellos la incorporación de un testigo, cuya declaración modificó los términos de imputación sin haber sido debatida por las partes.

Por ello, anuló la condena y dispuso la realización de un nuevo juicio oral en primera instancia.

La sentencia anulada se basa en el caso ocurrido entre los años 2011 y 2014, cuando Cáceres Llica, en su condición de alcalde, habría autorizado la compra irregular de bienes por un monto de 21 mil 460 soles en concertación con Antonia Magaly Lara.

Situación

Actualmente, el exgobernador permanece en el penal de varones de Socabaya, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reciba el documento que ordene su liberación.

Hay que recordar que Elmer Cáceres Llica también es investigado por presuntamente liderar la organización criminal 'Los Hijos del Cóndor', acusada de ofrecer obras y dádivas a consejeros regionales a cambio de que no fiscalicen su gestión.