Madre denunció que niño cayó en zona prohibida que no tenía señalización alguna. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Wendy Vanessa Arteaga Quispe nunca pensó que en la primera semana del inicio de la etapa escolar de su hijo de 6 años viviría una pesadilla.



El viernes 15 de marzo una llamada telefónica a media mañana hizo que fuera de inmediato a la Gran Unidad Escolar (GUE) Mariano Melgar donde su hijo cursa el primer grado de primaria. Le habían indicado que hijo se había golpeado y debía recogerlo.



“Cuando llegué mi hijo estaba llorando, tenía el brazo hinchado producto de la doble fractura. Solo le habían dado paracetamol y envuelto con una venda con dos palos”, contó Arteaga.



Le indicaron que se había caído durante el recreo en la parte posterior de un pabellón y como había sido fuera del horario de clases no era responsabilidad del colegio.



De inmediato lo llevó al área de Emergencia del Hospital Honorio Delgado, pero le negaron la atención por no tener el DNI de su hijo.



“En admisión me dijeron que no podían atenderme, le dije que era una emergencia, pero me dijo que podía quejarme donde quisiera. Tuve que llevarlo a la clínica San Juan de Dios”, recuerda Arteaga.



Cuando al fin logró que su hijo fuera atendido, las radiografías mostraron que tenía los huesos cúbito y radio fracturados.



Al regresar al colegio para saber con exactitud como su hijo cayó le indicaron que un compañero lo empujó mientras jugaban, cuando fue al lugar donde ocurrió el accidente vio que el desnivel tiene casi un metro y medio de altura y en el piso hay piedras de gran tamaño, lo que no vio fue algún tipo de barrera que evite que los niños se acerquen al lugar.



Recién esta semana se colocó una cinta que dice peligro, para evitar así que más niños se acerquen al lugar y puedan caer.



El director de la GUE Mariano Melgar, Edgar Cortez Vargas, indicó que debido al tipo de lesión no podían darle medicamentos de que tienen el tópico y que si había enfermeras, quienes entablillaron al menor.

El director aceptó que cometieron un error al no acompañar a la madre y al niño a un hospital para asegurarse que reciba atención médica.