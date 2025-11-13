Arequipa: Fiscalía solicita detención de conductor investigado por accidente de tránsito

La fiscalía de Camaná (Arequipa) solicitó la detención en flagrancia por siete días para Henry Apaclla Ñaupari, de 35 años, conductor de la camioneta que presuntamente impactó contra el bus interprovincial en el trágico accidente ocurrido en el distrito de Ocoña, donde murieron 37 personas y otras 25 resultaron heridas.

La fiscal Sandra Pérez Infantas realizó el pedido con el objetivo de garantizar la presencia del conductor durante las diligencias que buscan esclarecer las causas del siniestro y definir su situación legal.

El chofer es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas.

Sobre dosaje etílico

Según informó el Ministerio Público, el dosaje etílico practicado a Henry Apaclla Ñaupari arrojó 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre.

Sin embargo, la muestra fue tomada seis horas después del accidente, por lo que se solicitarán exámenes complementarios y un análisis retrospectivo del dosaje.

Mientras tanto, se espera el informe técnico de tránsito que elabora la Policía para determinar las causas exactas del choque, además de otras pericias al vehículo y diligencias urgentes.

El conductor permaneció hospitalizado en Camaná bajo custodia policial, pero será trasladado a la comisaría en las próximas horas para continuar con las investigaciones sobre el trágico accidente.

En paralelo, en el Instituto de Medicina Legal de Camaná continúa con la entrega de los cuerpos, con un 90% de completado el proceso.

No obstante, aún quedan ocho cuerpos a la espera de ser reclamados por sus seres queridos, quienes están llegando desde distintas regiones del sur del país, como Puno, Tacna y Huancayo.