Arequipa: Examen cuantitativo a conductor de camioneta involucrada en accidente indica que no superó límite de alcohol en sangre

La Policía precisó que esta aparente contradicción se debería al tiempo transcurrido, pues se realizó 10 horas después | Fuente: RPP

La investigación sobre el trágico accidente en el kilómetro 780, en Camaná, región Arequipa, que dejó un saldo de 37 personas fallecidas, ha arrojado una variación clave en la situación del conductor de la camioneta que presuntamente invadió el carril contrario.

Según informó la Policía Nacional, el conductor, quien se encuentra detenido, arrojó positivo en el examen de dosaje etílico cualitativo (prueba de alcoholemia) realizado tras el siniestro.

Sin embargo, el examen cuantitativo, que mide los grados de alcohol por litro de sangre, arrojó 0.25 g/l. Esta cifra representa la mitad del límite permitido por ley (0.50 g/l), por lo que, según esta prueba, no habría estado conduciendo en estado de ebriedad.

Prueba se realizó 10 horas después

La Policía precisó que esta aparente contradicción se debería al tiempo transcurrido. El examen cuantitativo de sangre fue realizado en Arequipa entre el mediodía y la 1:00 p.m.; es decir, aproximadamente diez horas después de ocurrido el fatal accidente contra el bus interprovincial de la empresa Llamosas.

A pesar del resultado del examen de sangre, el conductor de la camioneta continúa detenido y es resguardado por las autoridades mientras se realiza la investigación en su contra por el supuesto delito de homicidio culposo.

Se informó, además, que el implicado, quien resultó con heridas leves, ha permanecido en silencio y no ha brindado declaraciones a la PNP.

Entrega de cuerpos

En paralelo, en el Instituto de Medicina Legal de Camaná continúa con la entrega de los cuerpos. Ya se ha completado el 90% del proceso. No obstante aún quedan ocho cuerpos a la espera de ser reclamados por sus seres queridos, quienes están llegando desde distintas regiones del sur del país, como Puno, Tacna y Huancayo.