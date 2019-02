Arequipa | Gobernador de Arequipa presentó proyecto de réplica del Huáscar a autoridades militares

Gobernador regional Elmer Cáceres Llica junto a las autoridades militares de la región. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Difusión

La idea de construir una réplica del Monitor Huáscar en Arequipa, va tomando forma en la gestión del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica. La propuesta surgió durante su campaña electoral y ahora la hizo oficial a los mandos militares de la región.

Cáceres Llica aprovechó una reunión con el Comandante de la Tercera Zona Naval,

Contralmirante Percy Antonio Ramírez Rodríguez; el Comandante General de la Tercera División de Ejército, general EP José Alberto Vizcarra Álvarez y el Coronel FAP Óscar Núñez del Prado Gómez, jefe de la Sección Estado Mayor A-3 del Ala Aérea N° 3, para comentarles el proyecto de construir la réplica del Huáscar.

Desde la comandancia de la Tercera División de Ejército, aclararon que la reunión fue para tratar el tema del apoyo de las Fuerzas Armadas en la emergencia por lluvias que afectan a toda la región.

Pero al final de la cita, Cáceres Llica, les comentó a los mandos militares su idea de hacer una réplica del Huáscar en Mollendo, provincia de Islay, sin darles mayores detalles en cuanto a plazos o presupuestos. Luego, les pidió posar para una fotografía con una réplica en escala del Huáscar que tiene como adorno en su despacho.

Cáceres Llica, dijo en campaña, que la réplica del Huáscar sería un museo naval que serviría para promover el turismo en las playas de Mollendo.

En la cuenta de Facebook que el gobernador usó durante su campaña electoral, se destaca que la intención es tener la réplica lista para el 2021. “Vamos a poner todo nuestro patriotismo y amor por el Perú para inaugurar la réplica del Monitor Huáscar en el Bicentenario del Perú”, se lee.

No se conocen más detalles del proyecto porque Cáceres Llica ha decidido no hablar con la prensa hasta que se cumplan 100 días de gestión. No permite el ingreso de ningún periodista a las actividades que cumple en el edificio del Gobierno Regional.