Fredy Jiménez fue separado del cargo de gerente de Turismo por el gobernador Elmer Cáceres Llica. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Difusión

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, decidió separar a Fredy Jiménez Barrios del cargo de gerente regional de Comercio Exterior y Turusmo, tras hacerse pública la sentencia que tiene por realizar tocamientos indebidos a 3 niñas en el Valle del Colca.

A través de un comunicado, el Gobierno Regional de Arequipa, anunció la decisión de “cesar inmediatamente en el cargo de gerente de Comercio Exterior y Turismo, al Sr. Fredy Hipólito Jimenez Barrios”.

El 11 de agosto de 2017, Jiménez Barrios fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad por hacer tocamientos indebidos a 3 niñas, dos de 7 años y una de 8. Los hechos, según la sentencia, ocurrieron el 2010 cuando se desempeñaba como docente en un colegio del distrito de Cabanaconde en el Valle del Colca.

A pesar de la sentencia consentida en primera instancia, una Sala Superior integrada por los jueces Giuliana Pastor Cuba, Ronald Medina Tejada y René Castro Figueroa, decidieron convertir la pena a 280 jornadas de prestación de servicios a la comunidad que Jiménez todavía no cumplió.

“Me sentí acorralado por los que me acusaban, las personas me amenazaban, tuve que aceptar la sentencia, no había otra opción, no tuve defensa adecuada de un buen abogado, pero lo dejo en manos de Dios”, dijo Jiménez a Correo.

Según la sentencia de la Sala, Jiménez no fue enviado a cumplir la pena efectiva debido al hacinamiento que hay en los penales y esa situación podría perjudicar su proceso de resocialización.

También se determinó que pague una reparación civil de 9 mil soles, tres mil para la familia de cada niña afectada.

De acuerdo a los testimonios que se recoge en la sentencia, a una de las niñas le tocó los genitales a la hora del recreo. “Esto te va hacer mejor”, le dijo y le ofreció 20 céntimos de sol a cambio.

La otra niña dijo que durante un recreo, Jiménez la sentó en sus piernas para tocarla. La tercera víctima dijo que le ofreció dinero para colocar sus genitales sobre ella y también quiso darle una manzana.

Fredy Jiménez es amigo de juventud de Elmer Cáceres Llica. Cuando el actual gobernador fue alcalde de Caylloma lo designó como gerente de la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca).