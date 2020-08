Elmer Cáceres Llica criticó las declaraciones del expremier, Pedro Cateriano, quien calificó al Frepap de “agrupación fanática religiosa". | Fuente: Cortesía

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, criticó las declaraciones del expremier, Pedro Cateriano, quien calificó al Frepap de “agrupación fanática religiosa". La autoridad regional señaló que calificar así a la bancada es darle la misma denominación a quienes votaron por ellos.

Para Cáceres, la actitud de Cateriano revela su personalidad y sigue siendo la misma que tuvo hace años con los pobladores del Valle de Tambo. Esta declaración la realizó esta mañana en su cuenta personal en Facebook.

“Precisamente, esa actitud lejana a la que debe tener un líder lo llevó a la negativa que recibió del Congreso. El premier, además de ser un profesional competente, debe ser una persona abierta al diálogo, respetuosa a las opiniones diferentes y a las decisiones del pueblo”, se lee en uno de los párrafos que escribió.

Como se recuerda, el ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, dijo, entre otras cosas, que "los congresistas del Frepap no tienen ningún conocimiento del manejo de la cosa pública, afirmaban cosas que no tenían un sustento en la realidad".

Mientras que los congresistas del Frepap calificaron estas declaraciones como discriminatorias y defendieron sus 30 años de agrupación política, según lo dicho por la vocera María Teresa Céspedes.

Al respecto, Cateriano Bellido ofreció disculpas luego de sus declaraciones a quienes se hayan sentido ofendidos por sus palabras.