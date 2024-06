Arequipa: jefe de comisaría usaba patrullero para presuntamente cobrar cupos a dueños de negocios

Actualidad Arequipa: Mayor PNP usaba patrullero para presuntamente cobrar cupos a dueños de negocios

El jefe de la Comisaría PNP de Mariscal Castilla y un suboficial de la Policía Nacional fueron detenidos por presuntamente estar involucrados en el cobro de cupos a dueños de negocios nocturnos en el distrito de Cerro Colorado, en la región Arequipa, de acuerdo con una investigación preliminar de la Fiscalía.

Se trata del mayor PNP Víctor Raúl Gareondo Ramos y el suboficial de tercera Jean Franco Elvis Cornejo Vásquez; además de un civil, identificado como Tomás Choque Medrano. Ellos fueron intervenidos la madrugada del martes por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y de la Fiscalía Anticorrupción.

Durante la operación en la Comisaría PNP de Mariscal Castilla se incautaron cerca de 60 000 soles. Se presume que el dinero sería producto de extorsiones a propietarios de locales nocturnos.

Zona de bares y prostitución

El corresponsal de RPP en Arequipa, César Espinoza, explicó que en la zona de Mariscal Castilla, cerca de la variante de Uchumayo y a la Vía de Evitamiento, funcionan bares que utilizan la fachada de restaurantes para ofrecer alcohol en horas de la noche y se presume que también acogen prostitución ilegal.

"¿Qué pasó? La esposa de Tomás Choque Medrano se encarga de repartir cerveza a estos locales, entonces ella fue el nexo. Ella fue quien a través de su esposo contacta con el mayor y éste les dijo: 'muy bien, como tú repartes cerveza a estos locales, diles que me busquen, que si no me buscan, yo voy a intervenirlos, voy a hacer operativos constantemente'", señaló.

"Llegaron a reunirse justamente en 12 de febrero, se reúnen con el mayor en uno de estos locales, y ahí les dice, 'como tienes dos locales, que no son restaurantes en realidad, me tienes que pagar 1 500 soles mensuales por cada local a cambio de no hacerte intervenciones. A otro ciudadano le pidió 2 500 soles a cambio de también no intervenirlos. Ahora, ¿qué pasó? En el mes de abril se retrasan con los pagos, no logran cumplir con esta cuota, entonces empiezan coincidentemente a hacer operativos de control de identidad en estos locales", agregó César Espinoza.

El mayor PNP Víctor Gareondo inició sus funciones en la Comisaría PNP de Mariscal Castilla desde enero de este año y en febrero ya habría comenzado a contactar con los dueños de los locales, según la investigación preliminar de la Fiscalía. El suboficial Jean Franco Cornejo manejaba el patrullero en el cual iba la autoridad policial supuestamente a cobrar el cupo cerca de la casa de los empresarios.

Detención preliminar y suspensión temporal

El jefe de la Novena Macrorregión Policial, general PNP Colin Sim Galván, informó que hace tres meses se recibió la denuncia de extorsión a los centros nocturnos, momento desde el cual se inició la investigación en coordinación con el Ministerio Público. Precisó que los dos policías fueron suspendidos temporalmente de sus cargos.

La detención de los tres involucrados es preliminar por siete días, mientras duran las investigaciones. Los detenidos serían denunciados por concusión, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y banda criminal.