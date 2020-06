Personal de la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional trabaja en identificar a los acosadores. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: EPANoticias

Una madre de familia que solicitó apoyo económico y de víveres para alimentar a su hija de 11 meses y a sus tres hermanos menores, fue acosada por varios hombres que le ofrecieron dinero a cambio de mantener relaciones sexuales.

Desde que inició el estado de emergencia, la adolescente de 17 años de edad, no pudo salir a trabajar como vendedora de ceviche y se quedó sin ingresos para mantener a su hija y apoyar a su madre que pasa por la misma situación.

La joven contó que recibió más de treinta llamadas telefónicas y dos mensajes de WhatsApp de hombres que le ofrecían trabajo y entrega de víveres si accedía a tener sexo con estas personas.

“Me han llamado más de 30 veces para ofrecerme trabajó y al finalizar la llamada me decían que me ofrecían dinero a cambio de sexo. Por WhatsApp me llegaron dos mensajes iguales”, señaló la joven.

Algunos la llamaron hasta en dos oportunidades para conocer la respuesta de la joven. Ella tiene registrados los números telefónicos y realizó la captura de los mensajes para lograr identificar a los acosadores.

El caso fue denunciado a través de las redes sociales y la Policía Nacional inició las investigaciones. Los responsables pueden ser sancionados hasta con cuatro años de cárcel.

Frente a esta situación, un grupo de jóvenes del colectivo Dibujando Sonrisas canalizará la ayuda que necesita la joven y otras familias afectadas por la crisis debido al nuevo coronavirus.