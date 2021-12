Arequipa: Madre denuncia robo de joyas y un reloj al cadáver de su hija en el hospital Goyeneche

Tras la denuncia pública el director del hospital Goyeneche, Luis Herrera, pidió información de lo ocurrido. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Hospital Goyeneche

Una madre de familia denunció que robaron las joyas de su hija fallecida en el área de patología del hospital Goyeneche, en la ciudad de Arequipa.

La periodista arequipeña, Roxana Ortiz, contó a través de sus redes sociales que trasladó a su hija al área de emergencia del hospital Goyeneche, pero cuando llegó, los médicos demoraron en atenderla y solo certificaron la muerte de su hija mayor. La joven había sufrido un infarto masivo.

Tras el fallecimiento, el cuerpo de la joven de 28 años fue trasladado al área de Patología. A los pocos minutos, su padre recordó que su hija tenía algunas joyas y pidió al personal de seguridad le permitan ingresar para retirarlas, pero le dijeron que “no”.

“Mi esposo se acerca al personal que tenía las llaves del área de Patología, para pedirle que, por favor, le abra la puerta, porque quería retirarle su reloj y una cadenita que tenía en el cuello con varios dijes que le regalamos en cada cumpleaños. Nos dijo que no se podía, que regresáramos al día siguiente para poder retirarle todas sus pertenencias”, indicó.

Al día siguiente, volvieron y se dieron con la sorpresa de que las joyas ya no estaban.

“Fuimos antes de la hora indicada y cuando accedimos a ver su cuerpo, no había el reloj y en el cuello tenía una herida por haberle arrancado la cadena a la fuerza. No sabemos qué más tenía en sus bolsillos. No se trata del valor material, sino de lo que significa conservar esos recuerdos”, escribió.

Respuesta del hospital Goyeneche

Al respecto, el director del hospital Goyeneche, Juan Luis Herrera Chejo, dijo que no hay una denuncia formal por parte de los familiares, pero que solicitó un informe al jefe del área de Patología.

“Están llegando los informes a mi despacho, lamento el hecho y expreso mi más sentido pésame a la familia. Yo no puedo iniciar un proceso de investigación al enterarme por otros medios. El canal formal es a través de la plataforma de atención al usuario en nuestro hospital, tienen mi despacho, yo gustoso de recibir las quejas o denuncias”, explicó.





