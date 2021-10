La necesidad de conseguir una cita para consultorios externos obliga a las personas a formar filas bajo el sol y durante la noche. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

En la última semana, la desesperación de las personas por alcanzar una cita en los consultorios externos del Hospital Goyeneche de Arequipa provocó que tengan formar filas por varias horas bajo el intenso sol y el frío de la noche.

Los diez cupos que dan para ocho especialidades como reumatología, gastroenterología, traumatología, medicina, oncología, etc. se distribuyen a partir de las cinco de la mañana y por orden de llegada. Esto obliga a que los pacientes o sus familiares formen filas desde las tres de la madrugada o incluso duerman en la puerta para intentar asegurar un turno.

Victoria Arizaca, una adulta mayor, contó que el último martes llegó en la madrugada a formar fila y no alcanzó un cupo para traumatología. Por eso, tuvo que quedarse a formar nuevamente fila para ver si el miércoles obtenía un turno.

“Vine a las tres de la mañana, pero ya no había cita para traumatología. Estoy malita de las rodillas y ahora todo el día y toda la noche estaré aquí, para conseguir una cita para mañana y me puedan atender. La necesidad obliga (a esperar)”, dijo.

Detrás de doña Victoria, una mujer de más de 40 años contó lo siguiente: “Hace dos semanas intento conseguir una cita en urología para mi familiar que requiere ser operado. No tenemos dinero para llevarlo a una clínica. Por eso queremos que lo operen en este hospital”.

Así como ellas, otras personas forman la fila al mediodía del martes 26 de octubre sentados en pequeños bancos con un periódico o el celular en la mano, una de ellas grita: “Así tenemos que estar, exponiéndonos a la COVID-19 y en la noche al frío o que nos roben, no es justo, queremos citas”, dijo.





Así esperan una cita para consultorios externos en el hospital Goyeneche de Arequipa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

Posible solución

Para el director del Hospital Goyeneche, Luis Herrera Chejo, la única solución es habilitar más consultorios, ya que por protocolos de prevención de la COVID-19, cada médico atiende a 10 pacientes por día y se necesitan más ambientes para ampliar el servicio.

“Ya hemos presentado al Gobierno Regional de Arequipa nuestro plan que demanda un millón de soles, pero ahora todo está paralizado (por la detención del gobernador Elmer Cáceres y funcionarios regionales)”, indicó.

Para Herrera Chejo, las filas de personas buscando citas se debe a que durante dos años no hubo atención en los hospitales y muchos pacientes leves o moderados no recibieron tratamiento y agravaron su estado de salud por lo que ahora buscan desesperadamente atención en el único hospital público no COVID-19.

“Se tiene que restablecer la atención en los centros de salud y en el hospital Honorio Delgado Espinoza dar citas en más especialidades no COVID-19. Como no hay eso, toda la gente viene aquí (Al Goyeneche)”, explicó.

Resolver este problema es una de las primeras tareas que tiene el gobernador encargado de Arequipa, Walter Gutiérrez Cueva.

Desde el Colegio Médico de Arequipa recomendaron abrir consultorios en las postas y centros de salud, para evitar que las personas saturen los hospitales.

