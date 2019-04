Arequipa | Pacientes duermen en el exterior del hospital Goyeneche para conseguir una cita

Para ser el primero en la cola, Vicente Centeno llegó a las 02:00 horas de la madrugada. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Desde el último lunes, las citas en el hospital Goyeneche ya no se entregan por teléfono, sino de forma presencial, lo que ha causado malestar en los pacientes que en su mayoría son de la tercera edad.



Ahora, y a pesar de las bajas temperaturas, deben madrugar para conseguir una de las 200 citas que ofrece el hospital arequipeño para las diversas especialidades.



Vicente Centeno, paciente de Cardiología, llegó a las dos de la mañana de este jueves, para conseguir un cupo, ya que cada dos meses debe hacerse un control y recibir su dotación de siete medicamentos, los cuales debe tomar cada día.



"Vengo por una cita a cardiología, ahora que han suspendido el teléfono, tenemos que amanecer para agarra cita", comentó Centeno



Teodora Montesinos, de 64 años, paciente de reumatología, pidió al director del hospital que se vuelva a implementar el sistema de citas por teléfono.



"Se nos hace difícil venir aquí y separar personalmente, yo le pediría al director que regresen a dar citas por teléfono porque nuestros hijos nos ayudaban", dijo Montesinos.



Sin embargo, para el director del hospital Goyeneche, Mario Begazo, ahora hay menos colas para obtener una cita, además que antes había mucho ausentismo.



"Había un 30% que no venían a la consulta y muchos cuando llamaban se quejaban de que no alcanzaban cupo. En estos días hay una mejoría en ese aspecto, no hay muchas colas", dijo Begazo.