Una adolescente de 14 años denunció a su padrastro por haberla violado desde el 2013. | Fuente: Andina

Erick Turpo, padre de la menor que acusó a su padrastro de haberla violado desde hace años en Arequipa, exigió a las autoridades que le permitan ver a su hija. En entrevista con RPP Noticias, declaró: "Pido que me dejen verla, para que sienta que estoy a su lado para protegerla".

Asimismo, afirmó que hara "todo lo posible para que paguen lo que han hecho" José Edgar Salazar Sevillanos, presunto agresor y suboficial de la Policía Nacional, y la madre de la menor de 14 años. Ambos permanecen como no habidos, tras ser acusados por el abuso y por presuntamente obligar a la niña a abortar el año pasado y ocultar el feto sin vida.

Turpo también sostuvo que las autoridades no le han brindado el apoyo necesario. "Al Ministerio de la Mujer le he pedido ver a mi hija, no me dejan verla porque dicen que es un proceso. De la Policía Nacional no he recibido nada de apoyo. El fiscal ha pedido prisión preventiva, pero el juez no firma la orden de captura, no se por qué la hace tan larga", denunció.

El padre indicó que la madre "sabía" de las agresiones a las que constantemente era sometida su hija. Según Erick Turpo, leyó la declaración que la menor dio a las autoridades y en ella aseguró que le informaba a su madre de los abusos, pero que esta no le hacía caso.



De acuerdo con lo que dice haber leído en el parte policial, el suboficial abusaba de la adolescente cada vez que tomaba alcohol con la madre. Incluso, dice que el policía llevaba a la menor a la casa de un amigo suyo en otro distrito, donde este le hacía tocamientos indebidos frente al padrastro.

También lamentó que la madre nunca le permitió acercarse a la hija de ambos. "Yo quería tener cercania con mi hija y ella no me dejaba. Cuando daba con su domicilio, se trasladaba a otro lugar y la encontraba despues de año y medio", contó.

El padre biológico cree que la tía de la menor "es cómplice" de la fuga del padrastro y la madre, pues les habría avisado de la denuncia contra el suboficial hace casi una semana.