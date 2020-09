El Ministerio Público dio a conocer que preliminarmente archivó la denuncia que puso la pareja de Mendoza porque ella se retractó. | Fuente: RPP/Arequipa | Fotógrafo: Archivo

Luego de hacerse pública la recontratación de Hugo Mendoza Choquehuanca en el Gobierno Regional de Arequipa, diversas organizaciones sociales pidieron al gobernador Elmer Cáceres Llica retirarlo del cargo de consultor por tener hasta dos denuncias de violencia contra la mujer en su contra.



Dessy Zanabria, directora del Centro de Prevención del Abuso Sexual Infantil (CPAS), dijo a RPP que ya se ha enviado un documento de exhortación al gobernador para que retire a Mendoza Choquehuanca del puesto que ocupa desde julio. El pronunciamiento fue firmado por AMPRO-Perú, CPAS, Ni una menos Arequipa y Paz Perú.



“Nos hemos reunido en sociedad civil y vamos a solicitar otra reunión urgente con todos los operadores de justicia que integran el CPAS porque lamentamos las acciones del gobernador que parece no tener claras sus funciones”, manifestó.



Sobre el archivamiento de la denuncia de la pareja de Mendoza por agresión física y amenaza de muerte, Zanabria dijo que pedirá explicaciones al Ministerio Público sobre cuáles fueron los motivos de tal procedimiento.



Fiorella Mattos, representante de Umanos, asociación civil que brinda acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, lamentó las últimas declaraciones del gobernador Elmer Cáceres, donde minimiza la denuncia que puso la esposa de Mendoza.



“La tolerancia a la mujer debe ser cero, no podemos dar dobles discursos cuando Arequipa es la segunda ciudad más violenta del Perú, no podemos pasar por paños fríos la violencia más si es un personaje que ocupa un cargo público”, argumentó.



El regreso de Mendoza también trajo reacciones de diversos consejeros regionales que están en contra de su contratación. Silvio Arias dijo que el retorno de Hugo Mendoza empeora la gestión del gobernador y que es su responsabilidad. Mientras que, Harberth Zúñiga, calificó el hecho de “lamentable”.



Tomás Ayñayanque, presidente del Consejo Regional, al ser consultado sobre el caso, dijo que Mendoza debe disculparse por las denuncias en su contra. “Que pida las disculpas del caso, especialmente a las mujeres”, manifestó.



Mendoza Choquehuanca fue contratado por el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en julio para que se haga cargo de labores sociales. El trámite para su ingreso lo realizó el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).



El ahora consultor fue retirado del cargo de asesor el 1 de octubre del año pasado, luego de que fue denunciado por su pareja por agredirla y amenazarla de muerte frente a su menor hijo.