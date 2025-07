Fallecido en enfrentamientos entre mineros y PNP en Chala era taxista y no se dedicaba a la minería, dice su tío

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde la mañana de este viernes, se reportan enfrentamientos entre mineros artesanales e informales con la Policía Nacional, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa, luego de que las fuerzas del orden liberaran un tramo de la Panamericana Sur que se encontraba bloqueado por los manifestantes, agremiados de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (Fenamarpe).

En la zona donde se producen los desmanes, un hombre identificado como Alexander Checa Montalvo, de 37 años, murió con una herida en el pecho, según confirmó Walter Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.

RPP conversó con Juan Chipana Joaquira, tío del fallecido, quien señaló que este laboraba como taxista y que no era minero, por lo que no participaba de las protestas.

"Era taxista. Nosotros no sabíamos que había ese enfrentamiento, solamente lo encontramos muerto donde ya había fallecido […] No sabemos cómo lo han matado”, indicó.

"Yo no sé qué ha pasado. Mi sobrino era muy buena gente. No es minero, él ha sido taxista. No sé en qué momento al taxista se han confundido de matar, ¿qué culpa tiene él? Es un hombre inocente, un joven trabajador", agregó.

Además, el familiar del occiso sostuvo que este era un hombre soltero, que vivía en Arequipa con sus tíos. Indicó que su madre estaría llegando a Chala en las próximas horas.

Walter Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa, indicó a RPP que la víctima fue "atendida en el Centro de Salud de Chala y cuando se ha confirmado el deceso ha sido pasado a la morgue". No obstante, indicó que aún no se ha determinado la causa del deceso, ya que esa labor está a cargo del médico legista.

"Nosotros tenemos que esperar la confirmación de las causas de muerte con el médico legista. El médico legista suponemos que, esta tarde, recién se va a aproximar, porque es de otra localidad distinta a Chala [...] Quien tiene que confirmar las causas de la muerte es el médico legista", explicó.

Seis heridos y niños afectados

Además, Oporto indicó que hay 6 adultos heridos en medio de los enfrentamientos: tres lugareños y tres efectivos policiales. Asimismo, señaló que hubo niños afectados por las bombas lacrimógenas usadas por la Policía.

"[Hay] heridos leves, algunos niños, digamos, afectados por las bombas lacrimógenas. Y el reporte formal que tenemos es seis adultos heridos. Tres policías y tres vecinos de la zona con lesiones policontusas", sostuvo.

Respecto a los niños afectados, el gerente regional de salud indicó que "uno ya ha sido atendido". "Los demás, inmediatamente, han sido dados de alta", culminó.