Arequipa: ¿Qué se sabe de la búsqueda del adolescente Kevin Ramos, desaparecido hace más de un mes en el Colca?

Ha pasado más de un mes desde que el adolescente de 14 años, Kevin Ramos, cayó al río Colca y su cuerpo no es ubicado por sus familiares ni por los equipos de búsqueda. Vanessa Ramos, hermana de Kevin, dice que hubo personas que vieron cuando cayó al río desde el puente Chacapi, en el distrito de Yanque del valle del Colca, en Arequipa.

“Nosotros hemos estado averiguando y sí, mi hermanito estaba en Yanque, nosotros vivimos en Chivay, de Chivay a Yanque estará a quince minutos. Han visto que un cuerpo cayó al río. Entonces, la corriente del río se lo ha llevado. Incluso nosotros ya hemos encontrado la zapatilla de mi hermanito en Lari, nosotros sabemos que él es el que cayó al río", dijo Vanessa.

Agregó que las autoridades no les están brindando el mismo apoyo en la búsqueda de su hermano como ocurre con la turista belga Natacha de Crombrugghe que desapareció en el Colca el pasado 24 de enero.

"Tenemos entendido que en la búsqueda de la señorita hay drones y ochenta efectivos. La municipalidad de allá, de la provincia de Caylloma de Chivay, la comisaría y Autocolca les está apoyando. A nosotros no nos están apoyando más que los diez efectivos que han llegado. Lo que nosotros necesitamos son buzos, personal que pueda ingresar al río", pidió.



La desaparición de la turista belga y el caso de Kevin Ramos han evidenciado la falta de señalización y seguridad en los extensos y sinuosos caminos del valle del Colca donde se practica el trekking. El alcalde de Cabanaconde, Christian Cayani, solicitó a la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca), que en promedio recauda 10 millones de soles al año por boletaje turístico, invierta ese presupuesto en dar más seguridad a los turistas que recibe el Colca.

“Ni siquiera el tres por ciento de lo recaudado por Autocolca se invierte en Cabanaconde, eso está totalmente mal. Hasta los caminos por donde realmente generan el ingreso a Autocolca, o sea los ingresos económicos, no han sido tomados en consideración, no se han hecho los mantenimientos ni la limpieza. Es lamentable, que a la fecha, en esos caminos turísticos donde realmente se hace la actividad turística, el trekking, no tengamos ni siquiera buena señalización", apuntó Cayani.

La desaparición de la turista belga en el valle del Colca no es el primer caso, recordemos que el estudiante Ciro Castillo fue hallado muerto cerca al nevado Bomboya en 2011. Ante esa situación, el editor de Tecnología de RPP, Jesús Véliz, propone que las autoridades dispongan el uso obligatorio de dispositivos GPS para quienes se aventuren a recorrer el cañón más profundo del mundo.

"Es como llevar un pequeño parlantito que no es más grande que una billetera, lleva pilas que duran hasta 50 días y que permiten, por ejemplo, rastrear por tiempo la posición de una persona. Además, es ubicable a nivel global. A mí me sorprende que en el Perú no exista una política que haya visto este tema, reitero desde la muerte de Ciro, empuje la implementación de GPS dispositivos de rastreo en los turistas que asisten al Colca o la zona del Misti, porque estamos en un país que fomenta el turismo de aventura", dijo Véliz.

Sabine Verhest, madre de la turista belga, agradeció a todas las personas que se han movilizado en la búsqueda de Natacha y expresó su compasión y solidaridad con la familia de Kevin Ramos.

"Tantas personas están en comunión con nosotros, en pensamiento y oración con Natacha, también deseamos mostrar nuestra compasión por los padres y la familia de Kevin, el joven peruano desaparecido en el río Colca, nuestros corazones están con ellos", dijo.

Ambas familias, la de Natacha y Kevin, comparten la angustia de vivir pendientes del hallazgo que les devuelva algo de tranquilidad. Las labores de búsqueda no se detienen, sólo se espera la misma dedicación de la policía en ambos casos. Más allá de las nacionalidades, se trata de dos personas y dos familias.



