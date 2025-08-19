Arequipa: ¿qué se sabe del vigilante detenido por causar la muerte de un hombre y herir a su hermana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional del Perú investiga el presunto homicidio de Renzo Cuyo, ocurrido en la madrugada del lunes 18 de agosto en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. El principal sospechoso es James Alex Arias Huaranca (42), agente de seguridad, quien también habría dejado herida a Janet Cuyo, hermana de la víctima y su expareja sentimental.

Policía espera resultados de prueba de absorción atómica

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), coronel Eduardo del Campo, informó que se aguardan los resultados del examen de absorción atómica practicado a Arias Huaranca para determinar si manipuló el arma de fuego usada en el crimen.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sospechoso, quien posee licencia para portar armas, habría ingresado a la vivienda de su expareja aproximadamente a las 2:45 a. m.. Según la hipótesis policial, Arias pretendía atentar contra Janet C. C. por un presunto caso de celos. Sin embargo, durante un forcejeo, Renzo Cuyo habría intervenido para defender a su hermana y recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte instantánea.

Herida permanece internada

Janet Cuyo resultó herida de bala en el brazo y permanece hospitalizada en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. La Policía halló en la escena tres casquillos de bala: uno causó la muerte de la víctima, otro impactó en el brazo de Janet y el tercero quedó incrustado en el techo de la vivienda.

Hipótesis de la Policía: un ataque por celos

El testimonio de Janet Cuyo indica que mantuvo una relación sentimental con Arias Huaranca que había terminado. Los investigadores sostienen que, impulsado por celos, el agente de seguridad habría intentado acabar con la vida de su expareja.

Aunque el coronel Del Campo aseguró que no existen denuncias previas por violencia familiar, acoso o agresión registradas en el sistema, familiares de Janet señalaron que Arias la acosaba constantemente.

Investigaciones en curso

La Policía Nacional continúa realizando diligencias y en las próximas horas remitirá el informe correspondiente a la Fiscalía para solicitar que Arias Huaranca sea procesado como presunto autor del homicidio.

El detenido se ha acogido a su derecho de guardar silencio y la Policía investiga cómo logró acceder hasta el cuarto nivel de la vivienda ubicada en la urbanización Villa San José, manzana A, lote 7. Todos los involucrados en el incidente presentaban síntomas de ebriedad, según las autoridades.

Alerta vecinal y detención en flagrancia

Los disparos despertaron a los vecinos, quienes inicialmente pensaron que se trataba de explosiones de pirotécnicos. Sin embargo, al percatarse de la gravedad de la situación, llamaron al 105 de la Policía.

Los agentes de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero llegaron al lugar de inmediato y lograron detener a Arias Huaranca en flagrancia, iniciando las investigaciones para esclarecer los hechos.