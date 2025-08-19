Presunto implicado en el asesinato del comunicador Gastón Medina fue capturado en Chile

La Policía Nacional confirmó que el hombre fue capturado por las autoridades chilenas tras una inspección de rutina por las calles de Santiago.

La Policía Nacional informó este martes que Olfran Domingo Rivas Ramos, alias Pancho, de nacionalidad venezolana, fue detenido en Chile por las autoridades de ese país. Este sujeto está investigado por ser el presunto homicida del comunicador Gastón Medina el pasado 20 de enero de este año.

Según la PNP, la captura de Rivas Ramos se dio anoche, durante una inspección de rutina en la comuna de Maipu, en la región metropolitana de Santiago, por portar drogas.

Durante las diligencias, el detenido señaló pertenecer a la agrupación “los piratas de Aragua” y que venía siendo buscado por el delito de homicidio en contra del comunicador Gastón Medina.

Las autoridades peruanas coordinan con sus pares chilenos para el traslado de este sujeto al Perú.

El caso

Como se recuerda, el comunicador Gastón Medina Sotomayor fue asesinado de varios disparos a fines de enero pasado en la puerta de una casa ubicada en la urbanización San Isidro, en la región Ica.

El locutor radial fue acribillado cuando salía rumbo a su trabajo. Los vecinos aseguraron a RPP que escucharon hasta ocho disparos y cuando salieron de sus casas encontraron al comunicador tendido.

Gastón Medina fue trasladado de emergencia al Hospital Félix Torrealba de EsSalud, donde se certificó su deceso.