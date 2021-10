El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, junto su esposa Jennifer Neyra al momento de su detención. | Fuente: Cortesía

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue detenido en un megaoperativo por presuntos casos de corrupción en el denominado caso "Los Hijos del Cóndor" y durante la intervención, pronunció la frase "Charlie, el más guapo", para autodenominarse luego de ser mencionado por uno de los fiscales a cargo de las investigacoiones.

El hecho ocurrió cuando a Elmer Cáceres Llica le preguntaron si iba a firmar el acta de detención. Y él se negó.

- Fiscal: "Señor Elmer Cáceres Llica, en este momento se le extiende a usted la lectura de derechos, la cual ya se ha dado lectura anteriormente y se le invita para que usted pueda firmar el acta correspondiente...



- Elmer Cáceres Llica: Que venga mi abogado.

- Fiscal: ¿Va a firmar?

- Elmer Cáceres Llica: No.



- Fiscal: Ok, se deja constancia, siendo las 23 horas con 14 minutos, que el señor manifesta que no va a firmar el acta correspondiente.

- Otro fiscal: Se reitera que en este momento el intervenido Elmer Cáceres Llica se niega a firmar...

- Elmer Cáceres Llica: Charlie, el más guapo (interrumpe)

No es la primera vez que Elmer Cáceres Llica llama la atención con sus frases. El pasado 12 de setiembre, durante su visita a la provincia arequipeña de Islay, dijo que sí o sí construiría una réplica del Monitor Huáscar, para fomentar el turismo en el puerto de Mollendo. Se trata de una promesa cuando era candidato a gobernador y que en su momemtno llamó la atención.



“Un proyecto polémico en su momento, pero creemos que va a generar recursos para la provincia de Islay. En cuatro meses culminamos el expediente técnico. Inmediatamente vamos a empezar a construir este Huáscar que va a generar dinero a través del turismo”, indicó.



Elmer Cáceres Llica: otras frases



Otras palabras suyas que también causaron polémica fueron las que dio el 11 de setiembre del 2020 cuando rompió su silencio sobre la crisis política que atravesaba el país (por el caso Martín Vizcarra y Richard Swing) y fiel a su estilo dijo que la situación de aquel momento había generado en él su un deseo de ser presidente de la República, "para poner orden".



“A veces (le) dan ganas de renunciar y postular a la presidencia, para poner orden”, manifestó.



Incluso cuando fue candidato al gobierno regional de Arequipa y se conocieron las denuncias en su contra por abuso sexual, durante un mitin, dijo que de la mina Cerro Verde "quería matarlo".

“Yo responsabilizo a la minera Cerro Verde si me pasa algo. Yo voy a pedir garantías a la subprefectura o la gobernatura. Tengo información, como ya no pueden bajarme con difamaciones, me quieren aniquilar, me quieren matar”, declaró.



Elmer Cáceres Llica se negó a firmar documentos sin la presencia de su abogado y luego dijo "Soy Charlie, el más guapo". | Fuente: Cortesía

El pasado 27 de julio del 2020, en una conferencia de prensa, el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, soltó controversiales frases, entre ellas, que "enseñaría" al Minsa a luchar contra la COVID-19, pedir el uso de dióxido de cloro y comparar a quienes lo critican con los que entregaron Arequipa a Chile en la Guerra del Pacifico.

Pide dióxido de cloro



“A los congresistas que no hacen nada por Arequipa, hay excepciones, declaren como ley el uso del dióxido de cloro. Me gustaría repartir el dióxido, pero seguro me van a denunciar por lesa humanidad, o sea, yo soy un criminal, un nazi”.



Guerra con Chile



“¿Por qué meten cuchillo cuando uno está trabajando… Me imagino en la guerra con Chile, ¡cómo se habrán comportado! No el pueblo de Arequipa (aclaró), (sino) sus directivos... ¡cómo traicionaron en la guerra con Chile, esos hacendados que se creen los pitucos de Arequipa!”.



Tía María no va



“Les digo a mis enemigos políticos que Tía María no va. Mientras que viva Cáceres Llica, Tía María no va, tendrán que matarme”.



¿Ejemplo a seguir?



(Sobre la intervención del gobierno central en el sistema de salud de Arequipa) “Es un proceso de acompañamiento, de asistencia y de recursos. Además, nosotros tenemos que enseñar a ellos (Gobierno Central) cómo manejar (la lucha contra la COVID-19)”.



¿Mejor hospital?



“El hospital de EsSalud está colapsado, la gente viene al Honorio Delgado porque es el mejor hospital, bien equipado, a pesar de sus deficiencias. Asegurados, gente con plata... vienen a este hospital. Es el mejor de públicos y privados. Las colas son por el triaje; no depende de mí”.



Amenaza a jueza



“De manera inaudita, una jueza no nos permite que podamos enterrar a más muertos en Arequipa (cementerio Covid-19). Sra. juez, le pido que anule esa medida, queremos enterrar dignamente a nuestros muertos porque si no nos permite, le llevaremos lo muertos a su casa”.



Denuncien a China también



“Sobre la denuncia que me hizo el Colegio de Abogados de Arequipa, bajo esa lógica tendrían que denunciar a China penalmente porque ahí se inició el virus. Es algo anecdótico, no tiene lógica. ¿Acaso Cáceres Llica ha hecho la pandemia?”.



