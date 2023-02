"He visto morir gente": testimonio de sobreviviente de Pampaylima tras huaico

Un residente de Secocha, a 40 minuntos de Pampaylima, observa los daños tras el paso del huaico en la provincia de Camaná, región Arequipa | Fuente: AFP

Un equipo de RPP Noticias llegó hasta el sector de Pampaylima, uno de los anexos afectado por el huaico en la provincia de Camaná, región Arequipa. En el lugar, a tan solo 40 minutos de Secocha, los habitantes viven un drama al diario mientras continía la búsqueda de desaparecidos.



Jesús Huamaní, vecino de Pampaylima, relató a RPP Noticias cómo sobrevivió al deslizamiento de lodo y piedras tras ver morir a sus compañeros.



"En un principio vi como el lodo atrapó hasta la rodilla a una señora y después llegó hasta el pecho y no pudimos rescatarla por la cantidad de lodo que estaba presionándola y después había un niño que no podía salir de su cuarto. Esas personas he visto morir y con maquinaria estamos tratando de rescatar a las personas atrapadas", dijo.



Además, Jesús Huamaní sostuvo que al inicio del huaico trató de guardar la calma e intentó salvar a una mujer atrapada. Sin embargo, al no poder ayudarla decidió escapar del huaico y en su camino terminó rescatando a un niño.



"La señora no pudo hacer más fuerzas y quedó atrapada, entonces la dejó como no podía hacer nada. Fui corriendo por los techos para tratar de llegar a la carretera. Antes de eso corriendo por los techos me caigo al segundo piso y me encuentro en el cuarto con un niño que estaba gritando: 'mamá, mamá', gritaba. Trato de subirlo al segundo piso y después de subirlo, yo también trato de ascender. Gracias a Dios logro subir y cuando estoy arriba siento que la casa donde me encontraba es arrastrada (...) yo me pongo en el hombro al niño y trata de correr al barranco. Para eso su mamá estaba gritando, pero se tranquilizó al ver al niño", añadió.



Cifras tras huaicos



De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el número de fallecidos ascendió a 16, 13 de ellos son pobladores de la localidad de Secocha y los otros 3 producto del accidente vehicular registrado en la zona.

Además, se registró 4 320 personas afectadas, 20 desaparecidas, y 1 065 viviendas perjudicadas. Asimismo, se reportó 5.6 kilómetros de camino rural afectado.

Asimismo, los congresistas Jaime Quito (Perú Libre) y Edwin Martínez (Acción Popular) solicitaron que el Gobierno declare en emergencia a toda la región Arequipa por la caída de huaicos, que han ocasionado muertos, heridos y daños materiales; como en Secocha.

