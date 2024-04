Un padre de familia denuncia desaparición del cuerpo de su esposa en la morgue de Arequipa

Actualidad José Luis Huanca: "También vi que no era (el cuerpo de mi esposa), era un varón"

Personal del Instituto de Medicina Legal de Arequipa buscó en todas las áreas de la sede, pero no encontraron los restos de Ilvia Gladys Jihuallanca. | Fuente: Google Maps

Un padre de familia, José Luis Huanca García, denunció la desaparición del cuerpo de su esposa de la morgue de Arequipa.

El cadáver de la mujer, identificada como Ilvia Gladys Jihuallanca Apaza (44), se encontraba dentro del local del Instituto de Medicina Legal desde marzo.

José Luis Huanca relató a RPP que la mañana de este viernes fue a recoger los restos de su hija y su esposa, pero cuando fue a revisar las bolsas de los cadáveres se percató que en el de su esposa estaba el cuerpo de un varón.

"Me entrega primero el cuerpo de mi hija, que sí era, pero cuando ya me entregan los cuerpos completos la señorita de la funeraria se da cuenta, porque ellos recogieron los cadáveres, que el cuerpo era muy grande cuando debería ser más chico. Entonces, lo abrimos y se dio cuenta la señorita y también vi que no era, era un varón", dijo.

Durante la mañana, personal del Instituto de Medicina Legal de Arequipa buscó en todas las áreas de la sede, pero no encontraron los restos de Ilvia Gladys Jihuallanca.

El hombre contó que su esposa y su hija de nueve años fueron halladas el 15 de marzo en estado de descomposición en una chacra ubicada en el sector de la Colina del distrito de Pedregal y que recién se realizó la identificación de los restos humanos.