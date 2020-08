Así quedo uno de los dos autos que fueron incendiados. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía: Frase Corta

Celia Capira, la mujer que corrió tras la comitiva del presidente Martín Vizcarra pidiendo apoyo para su esposo, denunció que esta madrugada quemaron sus dos vehículos y envenenaron a sus mascotas frente a su vivienda ubicada en la urbanización Los Balcones de Chilina, en el distrito arequipeño de Alto Selva Alegre.

La madre de tres hijos contó a RPP Noticias, que mientras dormía, escuchó la voz de su conviviente fallecido que le decía “levántate”. La mujer, relató, se asomó a la ventana y vio cómo sus automóviles se incendiaban.

“No podía creerlo, vi el fuego y me asusté. Luego toqué la sirena que tengo en mi casa para pedir ayuda a mis vecinos. No me cabe en la cabeza lo ocurrido. De lo que estoy segura es de que fue provocado porque han matado a siete perros, de ellos, dos son mis mascotas”, dijo.

Capira señaló que en ese momento entro en shock y solo pensó en poner a buen refugio a sus tres menores hijos. Esperó a que lleguen los bomberos para que sofoquen el incendio.

Celia detalló que hace varias semanas tuvo algunos problemas con la expareja de su conviviente. No la descarta como sospechosa de lo ocurrido. Pidió a las autoridades garantías para su vida.

“Por favor pido garantías para mi vida, esto fue provocado, porque también mataron a mis dos mascotas. Que las autoridades investiguen, que la Policía encuentre a los responsables”, acotó.

Por su parte, Ana Sagua, expareja del difunto, rechazó las acusaciones de Celia Capira e indicó que no tuvo nada que ver con el atentado. Y dijo que tomará acciones legales.

“Yo no estoy enferma, no tengo nada que ver con eso, estoy a punto de cumplir 60 años. No estoy para esas cosas, por favor. Antes, hubiese hecho escándalo o algo, pero, tras lo ocurrido con Adolfo, jamás haría esas cosas”, sentenció.

Por lo pronto, Celia Capira y su familia vienen recibiendo el apoyo del Ministerio de la Mujer para superar el episodio que le tocó vivir.