Al menos un muerto en choque de camiones en Arequipa: explosión generó incendio en Panamericana Sur y vehículos quedaron calcinados

Un conductor murió calcinado la noche de este jueves tras la colisión entre un camión cisterna con combustible y otro vehículo de carga en el kilómetro 614 de la Panamericana Sur, en Chala, provincia arequipeña de Caravelí.

El impacto provocó una explosión e incendio que dejó ambos camiones destruidos. El hecho demandó la suspensión del tránsito vehicular, que fue restablecido tras las labores de emergencia.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 p.m. en el sector La Caleta de Chala, según informó la Policía de Carreteras.

El cuerpo de un conductor fue hallado dentro de uno de los vehículos, y las autoridades no han podido identificarlo aún.

El camión cisterna transportaba combustible cuando chocó contra otro vehículo de carga, generando un derrame que desató el incendio que alcanzó una gran magnitud, de acuerdo a información de la citada dirección policial.

Testigos captaron en video el momento en que las llamas se elevaron varios metros, cubriendo ambos camiones.

Bomberos controlaron el incendio

El siniestro se registró en una curva del acceso al sector La Caleta, donde el camión cisterna habría perdido el control antes de la colisión.

Bomberos voluntarios combatieron el fuego por más de una hora hasta extinguirlo por completo. Por su parte, efectivos de la Comisaría de Chala acordonaron la zona y recogieron evidencias.

La Policía de Carreteras confirmó que el tránsito en la Panamericana Sur se restableció tras el control del incendio.

Tras el accidente el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que activó su plan de fiscalización.

"Desde Osinergmin hemos activado nuestro plan de fiscalización y nuestros equipos especializados se dirigen al lugar para evaluar la situación y supervisar las condiciones de seguridad y plan de contingencia de acuerdo a la normativa de hidrocarburos", publicó el organismo en su cuenta en X.

🔴 #ÚLTIMOMINUTO | Se reporta un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura de Chala en Arequipa, con un vehículo que transportaba combustible.



Desde #Osinergmin hemos activado nuestro plan de fiscalización y nuestros equipos especializados se dirigen al lugar…