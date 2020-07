Obreros despidieron a uno de sus compañeros que murió por la COVID-19 | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

A ocho aumentó el número de obreros municipales fallecidos por el nuevo coronavirus en la región Arequipa. Dos trabajadores de la municipalidad distrital de Miraflores y la de José Luís Bustamante y Rivero murieron en las últimas 24 horas, informó el secretario del Sindicato de Trabajadores, Severo Molina.

Molina indicó que la mayoría de los infectados que hasta el momento son 250 se contagiaron del virus cuando realizaban labores de limpieza en los diferentes distritos de la ciudad. Debido a esta situación se descuidó el recojo de cúmulos de basura que hay en las calles.

“El recojo de la basura depende de los gerentes y subgerentes, también de los alcaldes. En el caso de Paucarpata, José Supo contrató personal y además tiene a apoyo de tres personas que no están infectadas. En el caso de la municipalidad de Bustamante y Rivero no les han pagado su sueldo, no pueden trabajar así”, dijo.

Piden bono

El representante de los trabajadores municipales pidió al Gobierno Central un subsidio económico (bono), para afrontar la pandemia por el nuevo coronavirus.

“Pedimos que el presidente Martín Vizcarra nos entregue un bono a todos los obreros desde que inició la pandemia. Nosotros no contamos con movilidad, no contamos con refrigerio porque no hay. Todos estos temas que pasamos son dramáticos.”, expresó Molina.

Por lo pronto, la “Ciudad Blanca” continúa batallando con el virus, con dos alcaldes infectados y más de 23 mil contagiados. También se reportan ciudadanos haciendo largas filas para comprar oxígeno.