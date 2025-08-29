Desconocidos pintan una de las columnas del Portal de Flores de la Plaza de Armas de Arequipa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La pinta fue realizada en una de las columnas del Portal de Flores de la Plaza de Armas de Arequipa. | Fuente: RPP

Indignante. La mañana de este viernes 29 de agosto los comerciantes reportaron que desconocidos realizaron una pinta de color blanco en una de las columnas del Portal de Flores de la Plaza de Armas de Arequipa.

Según indicaron los vendedores de la zona, el personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa pasa constantemente por el lugar; sin embargo, hasta el momento, no han realizado la limpieza de la columna afectada.

“Yo me he dado cuenta de esto desde hace más de una semana y media. Aunque los de la Municipalidad andan por acá y por allá y no hacen nada, ni cuenta parece que se dan. No es presentable eso, se ve feo”, comentó indignada una comerciante a RPP.

Municipalidad de Arequipa se pronuncia

Tras el reporte de los comerciantes, el gerente del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Damiani Lazo, señaló que la mencionada pinta es un hecho aislado debido a que solo se reportó en una columna. Asimismo, pidió al Ministerio Público iniciar con las investigaciones del caso.

Finalmente, el funcionario agregó que la limpieza se realizará entre la primera y segunda semana de setiembre porque se tiene que hacer de manera manual con una lija especial, agua y escoba.