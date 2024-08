Gustavo Adrianzén: "Lo más conveniente es que el Ministerio Público pase por un proceso de profunda reforma"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Arequipa Gustavo Adrianzén considera conveniente que el Ministerio Público pase por un proceso de profunda reforma

El primer ministro Gustavo Adrianzén consideró este viernes que es "conveniente" realizar una reforma dentro del Ministerio Público debido a los problemas que aqueja dicha institución. En ese sentido, manifestó que siempre han sido críticos con algunas decisiones que han hecho como es liberar a sujetos vinculados a actos delictivos.

"Mientras nosotros estamos trabajando arduamente con el Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional para capturar a los delincuentes, parece que de una manera insensible el Ministerio Público los libera. Nos hace pensar que lo más conveniente sea que esa entidad en particular pase por un proceso de profunda reforma y creemos que allí se encuentre la solución al problema que nos está preocupando", expresó en conferencia de prensa desde Arequipa.

Adrianzén aclaró tras sus declaraciones que desde el Ejecutivo no se presentará ninguna propuesta de reforma o reorganización en la Fiscalía.

"No se está estudiando la elaboración de ninguna propuesta dirigido al Congreso para proponer ninguna reforma dentro de alguna institución como el Ministerio Público o el Poder Judicial. Yo como presidente del Consejo de Ministros puedo garantizar eso", precisó.

"Es una institución que no suma"

Las recientes declaraciones de Adrianzén se dan apenas un día después de los cuestionamientos que dio el ministro del Interior, Juan José Santivañéz, contra el Ministerio Público.

“Yo me ratifico en que es una institución que no suma, no apoya a la Policía y es una institución que pareciera ver no solamente a la Policía, [sino hasta a] la sociedad como un enemigo, ¿por qué? Eso se ve en los grandes porcentajes de liberación de delincuentes”, apuntó.

Para el ministro del Interior, en la Fiscalía de la Nación no hay ineficiencia, sino “error”, “incapacidad” o “corrupción”, siguiendo el hilo conductor de sus cuestionamientos por liberaciones de criminales.

“Cuando a un delincuente se le encuentra en la billetera la tarjeta de un policía, al policía lo incriminan como parte de una organización criminal, pero al fiscal que libera al delincuente, se le dice ‘no, pobrecito, es un error’”, precisó.