“Es una institución que no suma y no apoya a la PNP”: ministro del Interior reitera críticas al Ministerio Público

Gobierno “Es una institución que no suma y no apoya a la PNP”: ministro del Interior continúa con sus críticas al Ministerio Público

“Es una institución que no suma a la Policía”. Así reiteró el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, las críticas al Ministerio Público que se producen en medio del intercambio de dichos entre él y el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana.

En Ampliación de Noticias, Santiváñez Antúnez señaló que sus cuestionamientos son “institucionales”, por lo que lamentó que el titular del Ministerio Público haya dicho que estas críticas surgieron a raíz de las diligencias preliminares que inició en contra del ministro, por el presunto delito de abuso de autoridad, a inicios de julio de 2024.

"No nos extraña la conducta del ministro, porque recientemente el Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares por delito de abuso de autoridad en contra del ministro. Esto respecto del pretendido control de un periodista (…), y que luego ordenó además un proceso disciplinario contra un efectivo policial que difundió este audio", declaró el fiscal de la Nación en una entrevista concedida a RPP el 17 de agosto.

El titular del sector Interior insistió en que sus dichos provienen antes de integrar el Gabinete Ministerial.

“He criticado a la institución y no lo he hecho, como sugiere el fiscal de la Nación, a partir de la denuncia que él formula […]. Lamento las declaraciones, porque él las ha personalizado, he cuestionado al Ministerio Público, y el cuestiona al ministro como persona”, alegó Santiváñez.

La Fiscalía no “suma” a la Policía, dice el ministro del Interior

Así, repitió que la Fiscalía de la Nación es una institución que no “suma” ni “apoya” a la Policía Nacional, en referencia a los casos en que los fiscales dejan libres a los delincuentes.

“Yo me ratifico en que es una institución que no suma, no apoya a la Policía y es una institución que pareciera ver no solamente a la Policía, [sino hasta a] la sociedad como un enemigo, ¿por qué? Eso se ve en los grandes porcentajes de liberación de delincuentes”, apuntó.

“En Piura tenemos denunciados a cinco fiscales porque han liberado delincuentes atrapados en flagrancia”, agregó.

Para el ministro del Interior, en la Fiscalía de la Nación no hay ineficiencia, sino “error”, “incapacidad” o “corrupción”, siguiendo el hilo conductor de sus cuestionamientos por liberaciones de criminales.

“Cuando a un delincuente se le encuentra en la billetera la tarjeta de un policía, al policía lo incriminan como parte de una organización criminal, pero al fiscal que libera al delincuente, se le dice ‘no, pobrecito, es un error’”, precisó.

“Mi indignación es porque a esos delincuentes que la fiscalía libera, son los delincuentes que nos matan luego”, sentenció.

No es la primera vez que el ministro del Interior se pronuncia así. El 15 de agosto, Santiváñez repitió que las acciones del Ministerio Público van en contra de la Policía, tras decir que hay poco apoyo de los fiscales al trabajo policial.

"Muchas veces nos preocupa la actuación del Ministerio Público en determinadas actividades porque, y he sido muy crítico en este tema, resulta ser en algunas oportunidades, o pareciera ser, enemigo de la Policía o de la población", expresó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Santiváñez puso como ejemplo el rescate de un empresario en Los Olivos sucedido esta tarde. El ministro aseguró que no hubo fiscales en el operativo, porque no quisieron ir argumentando que no era su jurisdicción.