Antes de desaparecer en el valle del Colca, Natacha de Crombrugghe, visitó el Cusco y Puno. | Fuente: Facebook Justine Van Hoorebeke

Informe sobre la desaparición y búsqueda de Natacha de Crombrugghe en el valle del Colca. Escucha el informe que RPP Noticias preparó sobre la desaparición y búsqueda de Natacha de Crombrugghe en el valle del Colca. 00:00

Los uniformes verdes de la Policía Nacional destacan entre las empinadas quebradas del cañón más profundo del mundo donde se aspira a encontrar, con más fe que confianza, alguna mínima evidencia, cualquier pista que conduzca a Natacha de Crombrugghe, turista belga de 28 años, desaparecida hace 22 días en el valle del Colca en Arequipa.

Quien tuvo el último contacto con ella fue Gladys López, dueña del hostal La Estancia, en Cabanaconde, provincia arequipeña de Caylloma. Fue el lunes 24 de enero, a las cinco de la mañana, Natacha abrió la puerta de su alojamiento e indicó que regresaría en cinco días.

"Estaba vestida de negro, ella llevaba una pequeña mochila color negra en la espalda, eso es todo lo que llevaba, el resto se quedó en la habitación. Me dijo que iba a recorrer el Colca por cinco días, pasaron los días y finalmente no llegó. Yo vine a Arequipa y llamé a mi hermana y le digo: 'Ana Hilda, ¿volvió la turista?'. Y me dice mi hermana: 'Ay no, no ha vuelto'", dijo.

Según el rompecabezas de datos que va armando la policía, Natacha solía viajar sola y en diciembre estuvo en Ecuador. El registro migratorio da cuenta que llegó a Perú el uno de enero. Estuvo en Cusco y Machu Picchu, desde donde publicó su última fotografía en las redes sociales y escribió, en perfecto español, que era un lugar "hermoso" y "sublime".

Luego se dirigió a Puno, la isla de los Uros y otros atractivos del lago Titicaca. Finalmente, el 23 de enero llegó a Cabanaconde, en Caylloma, Arequipa.





El perro “Wally” se unió en la búsqueda de la ciudadana belga y acompañó a la Policía y rescatistas durante el camino hacia las cataratas de Huaruro. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas, enviado especial al valle del Colca

¿Qué le ocurrió después de salir del hostal La Estancia?

Una cámara de seguridad grabó cuando buscaba alojamiento a las 3:28 de la tarde del domingo 23 de enero. Es la última imagen que se tiene de ella.

Carlos Soto, miembro de la Asociación de Rescatistas de Alta Montaña, indica que al no tener información certera de las zonas por donde habría recorrido Natacha junto a la policía buscan por lugares por donde creen que pudo haber estado.

"No hemos encontrado nada todavía, solo estamos buscando más por las zonas que creemos pueda estar, se haya podido caer. Le ha podido pasar muchas cosas, pero no estamos seguros en realidad. Ojalá podemos encontrarla... si ha buscado o está en un lugar donde puede conseguir agua y alimento, seguramente va a estar con vida", indicó.

Agentes de homicidios inspeccionaron el hostal “La Estancia” e incluso hicieron pruebas de luminol en busca de rastros de sangre, pero no hallaron nada por lo que un posible homicidio en el lugar queda descartado de momento.

Estas son las última imágenes de Natacha de Crombrugghe, un día antes de desaparecer en el valle del Colca. | Fuente: Difusión

Falsa alarma

El lunes 14 de febrero, la policía recibió la información de que había un cuerpo en la zona de Tapay, se hizo todo el despliegue del equipo de búsqueda, pero comprobaron de que era un dato falso, no había ningún cuerpo, como lo explica el jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa-Moquegua y Tacna, general Miguel Cayetano.

"A veces hay personas que lanzan (información) sin corroborar, pero no obstante nosotros no podemos desatender ello, a pesar de que tenemos ya programado para el día, zonas donde poder explorar para seguir avanzando en esa búsqueda, no podemos desatender porque puede que sea cierto y pueden algunos indicar que hay una falta de interés y no es así. Tuvimos que armar un equipo de inmediato, urgente y se atendió para verificar. Y bueno, lamentablemente fue negativo", dijo.

Nobleza europea

Natacha de Crombrugghe es de una respetada familia de Bélgica, donde la noticia de su desaparición es seguida con atención en los principales medios. Su padre, Eric de Crombrugghe, es consultor financiero y tiene el título nobiliario de barón de Linkebeek, un municipio en las afueras de Bruselas.

Su mamá es la comunicadora y escritora Sabine Verhest. Ambos llegaron a Cabanaconde el lunes 7 de febrero y días después se les sumó el embajador de Bélgica en el Perú, Mark Van de Vreken, quien pidió discreción y dijo que están muy preocupados por la desaparición.

"Estamos muy preocupados, pero no puedo dar comentarios. Disculpen, un poquito de discreción, por favor", indicó a la salida de una reunión con la policía peruana.

Esta zapatilla de mujer fue hallada cerca al mirador de San Miguel, la policía hará pruebas para saber si es de Natacha, aunque la última persona que la vio dijo que tenía el calzado de color negro. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos, enviado especial al valle del Colca

Búsqueda en el corazón del Colca

A la búsqueda de Natacha se han sumado al menos 70 agentes de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de Arequipa, Cusco, Junín y Áncash. Además, de un grupo de montañistas. El jefe de la Divincri, coronel Marco Cuadros, explicó el área que tienen que peinar.

"Del mirador de Yachachihua hasta el mirador La Cruz del Cóndor es enorme ¿no? 130 kilómetros casi de búsqueda, pero hay que realizarla porque esa es la ruta a San Miguel que va a dar hacia la parte baja del río donde supuestamente sería el objetivo que tuvo ella en un inicio", explicó.

El martes 15, un equipo de búsqueda encontró una zapatilla de trekking y un guante blanco de mujer, cerca al mirador de San Miguel, en Cabanaconde, que fueron enviadas al laboratorio forense de la Divincri para determinar si pertenecen o no a la joven, informó el coronel, Marco Cuadros.

"El procedimiento criminalístico es: en una escena, al encontrar indicios, son recogidos por los especialistas, en este caso por el biólogo, los recoge, los lacra, son trasladados a laboratorio para su análisis correspondiente. Reitero ningún indicio criminalístico se puede descartar".

Han pasado más de veinte días de la desaparición de Natacha y al despliegue humano se han sumado drones de alta tecnología y el can Wally, entrenado en la búsqueda de personas.

Los hermosos pero agrestes parajes del valle del Colca vuelven a vestirse de angustia. En abril del 2011, el estudiante Ciro Castillo también desapareció en la zona. Seis meses después se encontró su cuerpo. Esta vez, se espera un mejor desenlace.

Policías y un grupo de montañistas recorren el valle del Colca en busca la joven Natacha que lleva desaparecida desde el pasado 24 de enero. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas, enviado especial al valle del Colca

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.