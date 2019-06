Niño quedó grave tras recibir vacuna en un colegio de Arequipa y será trasladado a Lima

Familia pide ayuda para salvar la vida del pequeño Jhon. | Fuente: Arequipa | Fotógrafo: Pablo Rojas

Como un niño alegre, bromista, cantor y estudioso describe Katherine Zegarra a su sobrino Jhon, de 9 años, quien tras recibir la vacuna contra el sarampión, rubeola, papera y poliomielitis se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.

Jhon es brigadier de su salón de cuarto grado de la I.E. Miguel Febres Cordero de Villa Las Canteras en el distrito de Cerro Colorado. El lunes 17 de junio asistió, pese a estar resfriado, y un grupo de enfermeras del Centro de Salud de Ciudad Municipal llegó a la escuela como parte de la campaña de vacunación impulsada por el Estado.



Aunque los padres de familia no autorizaron la vacuna, recibieron la dosis y en el caso de Jhon le colocaron a pesar de estar resfriado. En el colegio les indicaron que no mandaron el documento para autorizar porque llegó el viernes cuando ya no podían enviar a la casa de los alumnos ni avisar que el lunes vacunarían a los pequeños.



“Ese día regresó algo descompensado, luego hizo fiebre y tenía puntos rojos, pensamos que era sarampión y estuvimos controlando la fiebre con paracetamol. Dos días después tenía ampollitas que se fueron reventando”, contó Zegarra.



Debido a su estado de salud, Jhon será llevado al hospital del Niño en Lima, informó la congresista Alejandra Aramayo, tras conversar con la ministra de Salud, Zulema Tomás.

SINDROME DE STEVENS - JOHNSON

El gerente regional de Salud, Leonardo Chirinos, dijo que la vacuna no provocó el problema de salud en Jhon y que el niño habría recibido otros medicamentos y desarrolló el síndrome de Stevens-Johnson, el cual genera una reacción en la piel y requiere tratamiento especializado.

"Descartamos que la causa del problema del niño sea la vacuna, el diagnóstico nos indica que padece del sindrome de Stevens-Johnson, prodece alteraciones en la piel, esto debe ser manejado en la Unidad de Cuidados Intensivos", dijo Chirinos.

Agregó que con el tratamiento adecuado, los pacientes efectados con el sindrome Stevens-Johnson se recuperan en algunos días.

"El niño está estable, todos los gastos los ha asumido el SIS y vamos a esperar la opinión de la junta médica para decidir su traslado a Lima", dijo el gerente regional de Salud.